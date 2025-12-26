Guardiola mantiene su primer contacto con Vox para lograr un acuerdo para la "estabilidad" en Extremadura
- Avanza que la constitución de la Mesa de la Asamblea de Extremadura será el 20 de enero
- El PSOE no aclara si se abstendría en la investidura de Guardiola y asegura que todavía no les ha llamado
La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones y ganadora de las elecciones autonómicas, María Guardiola, ha asegurado este viernes que ya se ha puesto en contacto con el candidato de Vox, Óscar Fernández, para tratar de llegar a un pacto para que la región tenga "estabilidad".
En declaraciones a los medios a la salida del comité de dirección del PP extremeño para analizar los resultados electorales, Guardiola ha confirmado que habló con Fernández "el martes por la tarde", una conversación en la que ambos se felicitaron mutuamente por los resultados en las elecciones.
"El tono fue cordial y claro: pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo para que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo", ha explicado.
La presidenta regional en funciones ha afirmado que, aunque sea Navidad, siguen trabajando, porque, ha justificado, "Extremadura no puede parar" y ha confirmado que con tanto ella como Fernández se han emplazado "a seguir hablando".
“🔴En Extremadura, Guardiola mantiene su primer contacto con el candidato de Vox de cara a la investidura— Radio 5 (@radio5_rne) December 26, 2025
▪️Tuvo lugar el pasado martes y ambos se emplazaron "a seguir hablando" sobre el documento de las 200 medidas que plantea Vox
🎙️Ruth Robado | @RTVE_Ext pic.twitter.com/beL6V4ilyX“
Vox no reivindica la Presidencia de la Asamblea
Según Guardiola, Vox no le ha transmitido que quieran estar al frente de la Presidencia de la Asamblea de Extremadura. Así, ha advertido de que no es momento de "hablar de puestos", sino de "la estabilidad que necesita la región" los próximos cuatro años de legislatura.
En este sentido, ha asegurado que se trata de lograr un "gran acuerdo" para que Extremadura pueda "seguir avanzando". "Nos tenemos que sentar para ver qué políticas vamos a poner en marcha en pos del crecimiento de Extremadura y del bienestar de los extremeños", ha incidido.
La presidenta regional en funciones ha explicado que Vox se remite al documento con "200 medidas" que les trasladaron en la negociación presupuestaria. "Algunas de ellas, ya dijimos que eran inasumibles porque chocaban con la legalidad", ha subrayado. Precisamente la falta de acuerdo en esas negociaciones impidió que las cuentas pudieran ser aprobadas y precipitó que Guardiola terminara por adelantar las elecciones autonómicas.
"Lo que estamos haciendo es trabajar sobre ese documento para ver qué cuestiones se pueden llevar al acuerdo y cuáles se tendrían que modular. Vox no ha solicitado nada diferente a lo dicho públicamente por Fernández", ha señalado.
Guardiola asegura ser "absolutamente autónoma" para negociar
Por otra parte, Guardiola ha asegurado ser "absolutamente autónoma" en las negociaciones. "Lo he sido siempre", ha defendido. Y ha advertido que las "únicas cuestiones" que se pondrán en la mesa serán "las que afectan a la región". "Solo espero que Fernández tenga la misma autonomía que tengo yo, y podamos negociar los dos en una mesa sin esperar a las autorizaciones por parte de Madrid, que eso complica y ralentizan las cosas", ha avisado.
Por otro lado, Guardiola ha avanzado que este sábado se publicará el decreto para la constitución de la Mesa de la Asamblea el próximo 20 de enero y que, a partir de ahí, habrá un mes para celebrar el debate para la investidura. Así, en caso de agotarse los plazos, el primer intento de investidura podría celebrarse como muy tarde el 19 de febrero.
El PSOE extremeño evita aclarar si se abstendrá en la investidura
En rueda de prensa, el presidente de la Junta Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha evitado aclarar si los socialistas se plantean abstenerse en la investidura de Guardiola, al tiempo que ha considerado que sería un "fracaso" de esta si les solicitara la abstención.
Quintana ha puesto el acento en que es Guardiola la que debe dar el paso sobre "qué es lo quiere hacer" tanto respecto al PSOE como a Vox. Y ha avanzado que los socialistas no le ofrecerán esa abstención de entrada. "Ella es la que debe buscar socios", ha defendido.
Por el momento, la presidenta extremeña en funciones no ha llamado aún al PSOE, y de hacerlo, Quintana ha confirmado que iría a la reunión.
Sobre el futuro del PSOE extremeño, la Junta Gestora se da como plazo máximo el mes de mayo para convocar y celebrar un congreso extraordinario para elegir a la nueva Ejecutiva regional.