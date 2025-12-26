Guardiola mantiene su primer contacto con Vox para lograr un acuerdo para la "estabilidad" en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones y ganadora de las elecciones autonómicas, María Guardiola, ha asegurado este viernes que ya se ha puesto en contacto con el candidato de Vox, Óscar Fernández, para tratar de llegar a un pacto para que la región tenga "estabilidad".

En declaraciones a los medios a la salida del comité de dirección del PP extremeño para analizar los resultados electorales, Guardiola ha confirmado que habló con Fernández "el martes por la tarde", una conversación en la que ambos se felicitaron mutuamente por los resultados en las elecciones.

"El tono fue cordial y claro: pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo para que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo", ha explicado.

La presidenta regional en funciones ha afirmado que, aunque sea Navidad, siguen trabajando, porque, ha justificado, "Extremadura no puede parar" y ha confirmado que con tanto ella como Fernández se han emplazado "a seguir hablando".

“🔴En Extremadura, Guardiola mantiene su primer contacto con el candidato de Vox de cara a la investidura



▪️Tuvo lugar el pasado martes y ambos se emplazaron "a seguir hablando" sobre el documento de las 200 medidas que plantea Vox



🎙️Ruth Robado | @RTVE_Ext pic.twitter.com/beL6V4ilyX“ — Radio 5 (@radio5_rne) December 26, 2025

Vox no reivindica la Presidencia de la Asamblea Según Guardiola, Vox no le ha transmitido que quieran estar al frente de la Presidencia de la Asamblea de Extremadura. Así, ha advertido de que no es momento de "hablar de puestos", sino de "la estabilidad que necesita la región" los próximos cuatro años de legislatura. En este sentido, ha asegurado que se trata de lograr un "gran acuerdo" para que Extremadura pueda "seguir avanzando". "Nos tenemos que sentar para ver qué políticas vamos a poner en marcha en pos del crecimiento de Extremadura y del bienestar de los extremeños", ha incidido. La presidenta regional en funciones ha explicado que Vox se remite al documento con "200 medidas" que les trasladaron en la negociación presupuestaria. "Algunas de ellas, ya dijimos que eran inasumibles porque chocaban con la legalidad", ha subrayado. Precisamente la falta de acuerdo en esas negociaciones impidió que las cuentas pudieran ser aprobadas y precipitó que Guardiola terminara por adelantar las elecciones autonómicas. "Lo que estamos haciendo es trabajar sobre ese documento para ver qué cuestiones se pueden llevar al acuerdo y cuáles se tendrían que modular. Vox no ha solicitado nada diferente a lo dicho públicamente por Fernández", ha señalado.

Guardiola asegura ser "absolutamente autónoma" para negociar Por otra parte, Guardiola ha asegurado ser "absolutamente autónoma" en las negociaciones. "Lo he sido siempre", ha defendido. Y ha advertido que las "únicas cuestiones" que se pondrán en la mesa serán "las que afectan a la región". "Solo espero que Fernández tenga la misma autonomía que tengo yo, y podamos negociar los dos en una mesa sin esperar a las autorizaciones por parte de Madrid, que eso complica y ralentizan las cosas", ha avisado. Por otro lado, Guardiola ha avanzado que este sábado se publicará el decreto para la constitución de la Mesa de la Asamblea el próximo 20 de enero y que, a partir de ahí, habrá un mes para celebrar el debate para la investidura. Así, en caso de agotarse los plazos, el primer intento de investidura podría celebrarse como muy tarde el 19 de febrero.