Guardiola pide a Vox "compromiso" si quiere estar en el Gobierno extremeño y Moncloa exige "responsabilidad"

Las negociaciones para gobernar Extremadura empiezan a tener matices. El Partido Popular ha destacado el "triunfo incontestable" de María Guardiola en las elecciones del pasado domingo y defiende que Extremadura quiere un gobierno de derechas. Según la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, el 60 % de los extremeños ha votado a la derecha y esto es "un serio correctivo" para el Partido Socialista.

Muñoz ha dicho que el PP hablará con todos los partidos. Y aunque María Guardiola defendía un Gobierno en solitario, ahora estaría dispuesta a incluir a Vox. Cree que tiene que haber un entendimiento, pero piden a Vox un compromiso "de seriedad, de gestión, de trabajo". También Muñoz ha afirmado que "tiene que haber un entendimiento".

Los de Abascal insisten en sus condiciones, las mismas que ya pusieron sobre la mesa para negociar los presupuestos, que Guardiola rechazó: rebajas fiscales y rechazo al pacto verde y a la inmigración . Y advierten al PP que no esperen su abstención.