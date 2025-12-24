Guardiola pide a Vox "compromiso" si quiere estar en el Gobierno extremeño y Moncloa exige "responsabilidad"
- El Partido Popular se abre ahora a negociar con Vox en Extremadura
- El Partido Socialista descarta abstenerse en la investidura de Guardiola
Las negociaciones para gobernar Extremadura empiezan a tener matices. El Partido Popular ha destacado el "triunfo incontestable" de María Guardiola en las elecciones del pasado domingo y defiende que Extremadura quiere un gobierno de derechas. Según la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, el 60 % de los extremeños ha votado a la derecha y esto es "un serio correctivo" para el Partido Socialista.
Muñoz ha dicho que el PP hablará con todos los partidos. Y aunque María Guardiola defendía un Gobierno en solitario, ahora estaría dispuesta a incluir a Vox. Cree que tiene que haber un entendimiento, pero piden a Vox un compromiso "de seriedad, de gestión, de trabajo". También Muñoz ha afirmado que "tiene que haber un entendimiento".
Los de Abascal insisten en sus condiciones, las mismas que ya pusieron sobre la mesa para negociar los presupuestos, que Guardiola rechazó: rebajas fiscales y rechazo al pacto verde y a la inmigración . Y advierten al PP que no esperen su abstención.
El PSOE cierra la puerta a una posible abstención
El histórico líder socialista y ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sigue defendiendo una abstención de los socialistas para una investidura negociada y pactada de María Guardiola, que no dependa de Vox. Sin embargo, en el PSOE descartan esa idea, que por el momento parece la opción más improbable.
Desde Ferraz también apelan a lo ocurrido en 2023, cuando el PSOE ganó las elecciones en Extremadura. Según la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Montse Mínguez, en ese momento nadie del PP "planteó que se abstuviera en la investidura de Guillermo Fernández Vara, porque el PP, en cuanto puede, sale corriendo a pactar con Vox". Los socialistas ponen la decisión, en todo caso, en manos de los militantes.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, todavía no se ha pronunciado respecto a los resultados de las elecciones extremeñas. Sí lo ha hecho, en su primera rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la nueva portavoz del Gobierno. Elma Saiz opina que las responsabilidades hay que pedirlas al PP, que convocó las elecciones. Según Saiz, el PP está "más atado que nunca" a Vox tras el resultado. La portavoz ha pedido "responsabilidad" a los de Alberto Núñez Feijóo para preservar las instituciones.