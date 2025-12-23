El PP hablará con todos los partidos pero dice que no puede dejar al margen que "Extremadura no quiere izquierdas"

Los extremeños quieren "un gobierno de derechas". Así lo considera la portavoz popular en el Congreso de los Diputados. Ester Muñoz destaca que el 60 por ciento de los electores de Extremadura han votado a la derecha y "han dado un serio correctivo al Partido Socialista".

De cara a futuro, sobre la negociación con otros partidos, Muñoz ha insistido en que Guardiola llamará y hablará "con todos los representantes políticos". "No se trata de si queremos o no la abstención del PSOE ni si queremos o no pactar con Vox", ha dicho, sino de lo que "han dicho los extremeños" en las urnas.

"No sé si pedirán estar en los gobiernos", ha dicho de los de Abascal ante las preguntas de los periodistas por un posible pacto con Vox. "Yo les veo cómodos en la oposición", ha continuado, "estaban en los gobiernos y se salieron". En todo caso, según Muñoz, la lectura es clara: "Extremadura quiere un gobierno de derechas" y "tiene que haber un entendimiento".

Respecto a una posible abstención socialista en la investidura de Guardiola, que según ha relatado fue la estrategia planteada por Rodríguez Ibarra, Muñoz ha recordado que "en el Partido Socialista le dijeron que de eso nada". El PSOE "está dispuesto a cavar la fosa, ellos sabrán", ha concluido, "nada que comentar".

Muñoz destaca "el triunfo incontestable de María Guardiola" El buen resultado de la candidata popular en las elecciones del pasado domingo ha sido uno de los puntos destacados por la portavoz del PP en el Congreso. Muñoz ha insistido en el "triunfo incontestable" de María Guardiola en las urnas. "Ya le gustaría a Pedro Sánchez haber sacado alguna vez el 43 por ciento del voto", ha dicho. La portavoz popular ha destacado que esto ha sucedido en una comunidad que "ha sido históricamente socialista". "El miedo a la derecha no cuela", ha insistido, "los pactos que dan miedo a los extremeños no son los del PP y Vox, sino los pactos y la corrupción del PSOE". Muñoz ha criticado "el miedo y la polarización que alimenta Pedro Sánchez", que además, a su parecer, consigue el resultado contrario: "que el PP suba y el PSOE se convierta en tercera fuerza política por detrás de Vox". Así ha sucedido, ha descrito Muñoz, en Badajoz y Almendralejo. Al Partido Socialista, a su modo de ver, "le ha pesado la corrupción". Muñoz ha denunciado que "el PSOE obligó a los extremeños a elegir a un candidato procesado por corrupción", algo que los ciudadanos "no toleran". Además, ha opinado que "en el búnker de Moncloa viven en una realidad paralela" a la vista de las ruedas de prensa y las últimas decisiones del presidente: "El sanchismo es incapaz de leer la gravedad de la situación", ha dicho.