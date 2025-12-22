Sánchez nombra a Elma Saiz como nueva portavoz del Gobierno y Milagros Tolón asumirá el ministerio de Educación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo el nombramiento de la ministra de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Ejecutivo y el de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Sustituyen así a quien ocupaba estos cargos, Pilar Alegría, que deja el gabinete de Sánchez para concurrir con el PSOE en las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero.

Sánchez ha anunciado estos nombramientos en una declaración institucional desde el palacio de la Moncloa convocada en la noche de este domingo. Su comparecencia llega justo tras el batacazo electoral del PSOE en las autonómicas de Extremadura, donde los socialistas, liderados por Miguel Ángel Gallardo (imputado por el caso que afecta al hermano de Sánchez), se han quedado en 18 escaños, diez menos que en 2023.

Desde que llegó al Ejecutivo en 2018, el jefe del Gabinete ha elegido siempre a mujeres para ocupar la Portavocía. Antes de Alegría fueron Isabel Celaá, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez las portavoces del Gobierno.