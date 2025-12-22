Sánchez nombra a Elma Saiz como nueva portavoz del Gobierno y Milagros Tolón asumirá el Ministerio de Educación
- El jefe del Ejecutivo ya avanzó que la sustituta de Alegría sería también una mujer
- El nombramiento llega tras el batacazo del PSOE en Extremadura y horas antes del último Consejo de Ministros del año
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo el nombramiento de la ministra de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Ejecutivo y el de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Sustituyen así a quien ocupaba estos cargos, Pilar Alegría, que deja el gabinete de Sánchez para concurrir con el PSOE en las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero.
Sánchez ha anunciado estos nombramientos en una declaración institucional desde el palacio de la Moncloa convocada en la noche de este domingo. Su comparecencia llega justo tras el batacazo electoral del PSOE en las autonómicas de Extremadura, donde los socialistas, liderados por Miguel Ángel Gallardo (imputado por el caso que afecta al hermano de Sánchez), se han quedado en 18 escaños, diez menos que en 2023.
Desde que llegó al Ejecutivo en 2018, el jefe del Gabinete ha elegido siempre a mujeres para ocupar la Portavocía. Antes de Alegría fueron Isabel Celaá, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez las portavoces del Gobierno.
Último Consejo de Ministros del año
La comparecencia de Sánchez llega también apenas 24 horas antes de que se celebre el último Consejo de Ministros del año, en que la nueva portavoz ejercerá ya como tal para comunicar a los ciudadanos las políticas del Gobierno. Pero también para responder a las preguntas de los periodistas en un momento de gran complejidad política para el principal partido del Gobierno por los casos de corrupción y abusos sexuales conocidos y con los socios de Sumar reclamando un cambio profundo en el gabinete.
(Habrá ampliación)