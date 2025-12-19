Sánchez desvela que se reunió con Díaz y que no ve desleal su exigencia de remodelar el Gobierno por los casos de acoso
- La vicepresidenta le pidió "reformular" el Ejecutivo tras varias denuncias de acoso sexual que afectan al PSOE
- Sánchez ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa tras la última reunión del año del Consejo Europeo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no considera una deslealtad que su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, le exigiera una remodelación del Ejecutivo ante los casos de acoso sexual y de presunta corrupción que afectan al PSOE y ha desvelado que se ha reunido con ella tras las críticas de "inmovilismo" de Sumar, su socio de coalición.
Sánchez lo ha revelado en la rueda de prensa que ha ofrecido esta madrugada en Bruselas al término de la última reunión del año del Consejo Europeo, y al ser preguntado si esa petición de remodelación del Ejecutivo que él ha rechazado lo considera una deslealtad, ha respondido que no lo ve de esa forma.
Al plantearle si tiene previsto reunirse con Díaz para comentar este asunto, es cuando ha informado de que ya se ha reunido con ella.
Varios ministros del PSOE habían manifestado su malestar con la exigencia de Sumar. El responsable de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, llegó a plantear en una entrevista en La Hora de La 1 si esa exigencia incluía a sus ministros, y le pedía "coherencia" al asegurar que no hubo peticiones de dimisión tras la denuncia por acoso sexual contra Íñigo Errejón.
El Gobierno asegura que la reunión fue hace varios días
Fuentes del Gobierno han informado de que esa reunión de Sánchez con su vicepresidenta segunda fue a principios de esta semana, aunque no aclaran si de forma previa o posterior a la reunión del martes del Consejo de Ministros.
En declaraciones a su llegada a Bruselas, Sánchez ya había restado importancia a la petición de Díaz y de Sumar subrayando que, pese a las discrepancias lógicas entre dos formaciones políticas distintas, hay muchas cosas que les unen.
No obstante, rechazó la interpretación de Sumar de que la falta de actuación del Gobierno alimente a Vox subrayando que el auge de la ultraderecha se debe al "blanqueamiento" que de ella hacen el PP y la derecha mediática.
La relación entre el PSOE y Sumar se ha tensado esta semana a raíz de que se conocieran las denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar y de que se registrara una denuncia en el PSOE de Galicia.