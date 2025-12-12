Yolanda Díaz pide a Sánchez que el Gobierno sea reformulado: “Así no podemos seguir”

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, pide al presidente Pedro Sánchez que el Ejecutivo sea remodelado "de manera radical" y remarca: "Así no podemos seguir".

Es la reacción de Díaz después de conocer los últimos presuntos casos de agresión sexual en el PSOE y también los presuntos casos de corrupción que cercan al partido. "Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar", ha advertido en declaraciones a 'La Sexta'. Ha indicado, además, que ha transmitido esta posición al propio presidente.

Díaz ha recalcado que no le compete a ella decidir si tiene que haber elecciones anticipadas, dado que es respetuosa con las atribuciones del presidente, pero ha insistido en que el Ejecutivo "tiene que ser reformulado en profundidad".

La vicepresidenta segunda también ha instado al PSOE a dar explicaciones por estos casos y tomar decisiones, dado que estar callados no beneficia a nadie. "Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás, toca actuar y dar limpieza absoluta". Es más, ha insistido en que si ella fuera presidenta, estaría "compareciendo en estos momentos".

En ese sentido, Díaz ha puntualizado que si ella fuera le jefa del Ejecutivo "cambiaría el Gobierno de arriba a abajo, presentaría un programa de mínimos sobre regeneración democrática". "Y empezar a actuar”, ha concluido.

Los partidos que conforman Sumar (Movimiento Sumar, Más Madrid, IU y los 'comunes') se han reunido este viernes parta hablar de "la salud del PSOE", según informan fuentes de la formación.

Sánchez descarta remodelar el Ejecutivo El presidente del Gobierno ha descartado aceptar la exigencia que le ha hecho la líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que remodele el Gobierno tras los últimos casos de corrupción que rodean al Gobierno y las denuncias de acoso en el PSOE. Fuentes de Moncloa transmiten "calma" y "tranquilidad" para seguir trabajando. Además, han restado importancia a las palabras de Yolanda Díaz. "El presidente está muy contento con sus ministros", han apuntado. Pedro Sánchez descarta la remodelación de Gobierno que le exige Yolanda Díaz tras los últimos casos de corrupción Además, han recordado que ninguno de los ministros está "vinculado con los últimos acontecimientos", pero reconocen que harán cambios puntuales por las elecciones autonómicas. Cabe recordar que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, es la candidata del PSOE en Aragón y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la candidata en Andalucía.

Sumar se desmarca por ahora del Pleno extraordinario que pide del PP A pesar de las exigencias que ha trasladado Yolanda Díaz a Pedro Sánchez, el grupo parlamentario de Sumar se desmarca por ahora de dar apoyo a la propuesta de celebrar la próxima semana un Pleno extraordinario en el Congreso. Así lo ha pedido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante lo que considera "corrupción sistémica" del Gobierno. 00.19 min Enrique Santiago tacha de "electoralista" el Pleno que pide Feijóo Ha sido el portavoz adjunto de Sumar en la Cámara Baja, Enrique Santiago, el encargado de tachar de "electoralista" este Pleno. "Que nos explique el señor Feijóo, además de los casos que estamos viendo en el PSOE, los casos que tiene el PP. No tiene ningún interés en combatir la corrupción", ha asegurado este viernes desde los pasillos del Congreso.

PNV apuesta por elecciones en 2026 y Esquerra insiste en esperar También se han pronunciado este viernes algunos socios del Gobierno, como PNV y Esquerra. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha dicho en Onda Vasca que ella "apostaría" por que en 2026 hubiera elecciones generales ante "la crisis que vive el Gobierno". E insiste en que el panorama es "bastante complicado y el peligro de la legislatura cada vez es más grande". Esquerra, por su parte, mantiene la cautela. Fuentes de la formación indican a RTVE Noticias que "la clave aquí es ver si estamos ante la Gürtel del PSOE". Si es así y se acaba demostrando, "tendremos que dar la voz a la ciudadanía", resumen desde la formación. Junts, justamente, apela a Esquerra para "forzar" en estos momentos al Gobierno aprovechando su "debilidad". "Hay que convertilo en nuestra fortaleza", ha dicho la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, en una entrevista en el Cafè d'Idees de Gemma Nierga, en Ràdio4.