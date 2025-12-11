La secretaria de Mazón desvela que la Generalitat no canceló la agenda del expresidente en la dana hasta las 20.00 horas

La Generalitat Valenciana no suspendió la agenda oficial de Carlos Mazón, el ahora expresidente de la Generalitat, el día de la dana hasta las 20 horas, según las conversaciones a las que ha tenido acceso RNE entre el jefe de gabinete del dirigente y su secretaria el día de la catástrofe, que recordemos dejó 230 muertos.

Pilar Montes, la que fuera secretaria de Mazón, declaró este miércoles ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, y reveló que en su comunicación con José Manuel Cuenca, que era el jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, este le llega a decir, según los whatsapps a los que Radio Nacional ha accedido: “Yo estoy en Alicante ya. Creo que hay que cancelar agenda”, dice ella a las 20:03. A lo que el otro le contesta: “Sí, claro, ya se lo he dicho a Carlos (Mazón). Avisará él a Madrid”.

Conversación entre José Manuel Cuenca y Pilar Montes

Hay que recordar que en estos momentos, la Generalitat estaba preparando el envío del Es Alert, un mensaje a los móviles masivo para avisar a la población que llegó a las 20:11 cuando ya había muerto más de un centenar de personas. Mazón se encontraba entonces llegando el Cecopi tras su comida con sobremesa en el restaurante El Ventorro. Y Cuenca de hecho está varado con el coche en la carretera a causa precisamente por la lluvia.

Los audios a los que también ha accedido Radio Nacional entre Montes, la directora general de la Secretaría del Gabinete del Presidente, y Mazón contradicen también lo declarado por el expresidente valenciano sobre las conversaciones que tuvo aquella tarde.