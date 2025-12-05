El jefe de gabinete de Mazón frenó a Pradas tras avisar que la cosa estaba "muy mal" y había un muerto: "De confinar nada"
- Cuenca puso pegas al ES-Alert pese a las advertencias de Pradas: "Está la cosa muy muy mal"
El jefe de gabinete del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana del 29 de octubre de 2024, José Manuel Cuenca, frenó a la entonces consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, de que confinara a la población, después de que está le avisara que la cosa estaban "muy muy mal" y que había un muerto. "De confinar nada", le ordena.
Así consta en el acta notarial con los mensajes que mantuvo Pradas, una de las dos personas imputadas por la gestión de la dana, y a la que ha tenido acceso RTVE, tanto con Mazón, como con Cuenca, y que ha remitido al juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye el caso.
“‼️Salomé Pradas ha enviado al juzgado las capturas de pantalla de los mensajes que intercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre— Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) December 5, 2025
La exconsejera avisó a primera hora de la tarde de que había fallecidos en Utiel@rne ha tenido acceso a los mensajes
🎙️@AnaGalarzaF | @RTVEValencia pic.twitter.com/Uh2GnQiJIJ“
En la misma acta notarial, Pradas aporta los mensajes intercambiados con Mazón y en ellos se refleja que ya antes de la larga comida que tuvo el entonces presidente de la Generalitat en el restaurante de El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, la exconsellera le informó de que la situación se complicaba en Utiel.
Pradas informó a Cuenca a las 16:28 horas de aquel día de que había al menos un fallecido en Utiel, lo que contradice la versión de Mazón, que defendió que los primeros fallecidos se conocieron ya en la madrugada del 29 al 30 de octubre.
Al mensaje de Pradas informando de "un fallecido en Utiel", el jefe de gabinete de Mazón no contesta, pero sí le reenvía a continuación, a las 16:43 horas, un 'whatsapp' de Mazón en el que dice que "igual a las 19:00 horas vamos al 112".
Cuenca no quería que la Generalitat confinara a la población
Por otro lado, Pradas fue informando en las horas en las que estaba Mazón de comida a Cuenca de los pasos que se iban dando en relación a la dana. Así, a las 14:26 horas, le informó de que el río en Utiel se estaba "desbordando" y que se pasaba "a nivel 2". También a las 14:52 horas, le indicó que se activaba a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en esa zona.
Después de comunicarle a las 16:28 horas que había un muerto en Utiel, a las 17:01 horas, le avisa de que "hay 100 personas afectadas en Utiel para rescatar", que "la UME no puede acceder vía terrestre", "solo aérea".
Posteriormente, Cuenca le pide a las 19:54 horas a Pradas que "de confinar nada, por favor", a lo que la exconsellera le reitera que están "las cosas muy, muy mal", con "desbordamientos por toda la provincia".
El jefe de gabinete de Mazón le señala que "confinar una provincia es una barbaridad", y que en todo caso es "zonificar". Pradas le reitera a las 19:58 horas que "poco se queda fuera" y que las "comunicaciones afecta a todos".
Por su parte, Cuenca sigue poniendo pegas y le apunta que para un confinamiento "hace falta un estado de alarma", y que eso tiene que decretarlo "la chica que tienes al lado", en alusión a la delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Pradas le responde a las 20:15 horas que sí que podían confinar por "la ley de emergencias".
El jefe de gabinete insiste en los últimos mensajes enviados ese día, a las 20:25 horas, se quite "eso -el confinamiento- de la cabeza" y le pide a la entonces consellera "calma" y le espeta: "tranquila, che".