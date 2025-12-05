El jefe de gabinete de Mazón frenó a Pradas tras avisar que la cosa estaba "muy mal" y había un muerto: "De confinar nada"

El jefe de gabinete del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana del 29 de octubre de 2024, José Manuel Cuenca, frenó a la entonces consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, de que confinara a la población, después de que está le avisara que la cosa estaban "muy muy mal" y que había un muerto. "De confinar nada", le ordena.

Así consta en el acta notarial con los mensajes que mantuvo Pradas, una de las dos personas imputadas por la gestión de la dana, y a la que ha tenido acceso RTVE, tanto con Mazón, como con Cuenca, y que ha remitido al juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye el caso.

En la misma acta notarial, Pradas aporta los mensajes intercambiados con Mazón y en ellos se refleja que ya antes de la larga comida que tuvo el entonces presidente de la Generalitat en el restaurante de El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, la exconsellera le informó de que la situación se complicaba en Utiel.

Pradas informó a Cuenca a las 16:28 horas de aquel día de que había al menos un fallecido en Utiel, lo que contradice la versión de Mazón, que defendió que los primeros fallecidos se conocieron ya en la madrugada del 29 al 30 de octubre.

WhatsApp de Salomé Pradas al jefe de gabinete de Carlos Mazón avisando de que hay un muerto en Utiel por la dana. RTVE

Al mensaje de Pradas informando de "un fallecido en Utiel", el jefe de gabinete de Mazón no contesta, pero sí le reenvía a continuación, a las 16:43 horas, un 'whatsapp' de Mazón en el que dice que "igual a las 19:00 horas vamos al 112".