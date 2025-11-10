Pradas informó a Mazón de las inundaciones en Utiel a las 17.37 el día de la dana cuando estaba en El Ventorro

La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, informó el día de la dana al ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de la emergencia y las inundaciones en Utiel (Valencia) a las 17.37 horas, mientras el mandatario estaba de comida en El Ventorro, y donde continuó a pesar de ello. Previamente, a las 16.29, Pradas le había llamado y Mazón no lo había cogido.

Fuentes de la investigación han confirmado a RTVE que Mazón llamó a la exconsejera Pradas en una conversación que duró unos dos minutos de duración. En esa llamada, Pradas le trasladó al presidente valenciano la preocupación por la situación y que la UME no podía entrar en la localidad, donde ya había gente en los tejados. Tras ello, Pradas volvió a llamar a las 18.16 horas para informar, en una comunicación que duró siete minutos, de la situación con la presa de Forata y el temor a que se rompiese. A pesar de todo, Mazón siguió otra media hora más, al menos en el interior del Ventorro, aunque entre medias Mazón volvió a hablar dos veces más con Pradas. A las 18.25 en una conversación iniciada por Pradas y de 43 segundos y cinco minutos después, a las 18.30, fue el president el que llamó a su consellera durante medio minuto.

Entre medias, Mazón llamó a Mompó para pedirle el teléfono del alcalde de Utiel, aunque luego el expresident no le llamaría, como el propio alcalde confirmó más tarde.

En torno a la hora que supuestamente salió el expresidente del Ventorro, a las 19.10, Pradas volvió a intentar hablar con Mazón, pero él rechazó nuevamente la llamada. Intentaría posteriormente volver a contactar a las 19.36, pero tampoco lo consiguió. Tuvo que esperar la exconsellera 7 minutos, a las 19.43, para hablar otra vez con su presidente durante casi un minuto.

Y un minuto antes de que se mandase el Es Alert a los teléfonos de los valencianos con la alarma de la dana, Mazón habla con Pradas. Son las 20.10 y en muchas calles de la provincia de Valencia el agua ya está arrasando todo desde hace tiempo. Los dos volverían a hablar una última vez nueve minutos después, con otra llamada de Mazón a Pradas durante 38 segundos y una vez ya mandada la alerta.