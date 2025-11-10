Pradas informó a Mazón de las inundaciones en Utiel a las 17.37 el día de la dana cuando estaba en El Ventorro
- Según ha podido saber RTVE, la exconsejera mostró hasta en dos ocasiones para preocupación por la situación
La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, informó el día de la dana al ya expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de la emergencia y las inundaciones en Utiel (Valencia) a las 17.37 horas, mientras el mandatario estaba de comida en El Ventorro, y donde continuó a pesar de ello. Previamente, a las 16.29, Pradas le había llamado y Mazón no lo había cogido.
Fuentes de la investigación han confirmado a RTVE que Mazón llamó a la exconsejera Pradas en una conversación que duró unos dos minutos de duración. En esa llamada, Pradas le trasladó al presidente valenciano la preocupación por la situación y que la UME no podía entrar en la localidad, donde ya había gente en los tejados. Tras ello, Pradas volvió a llamar a las 18.16 horas para informar, en una comunicación que duró siete minutos, de la situación con la presa de Forata y el temor a que se rompiese. A pesar de todo, Mazón siguió otra media hora más, al menos en el interior del Ventorro, aunque entre medias Mazón volvió a hablar dos veces más con Pradas. A las 18.25 en una conversación iniciada por Pradas y de 43 segundos y cinco minutos después, a las 18.30, fue el president el que llamó a su consellera durante medio minuto.
Entre medias, Mazón llamó a Mompó para pedirle el teléfono del alcalde de Utiel, aunque luego el expresident no le llamaría, como el propio alcalde confirmó más tarde.
En torno a la hora que supuestamente salió el expresidente del Ventorro, a las 19.10, Pradas volvió a intentar hablar con Mazón, pero él rechazó nuevamente la llamada. Intentaría posteriormente volver a contactar a las 19.36, pero tampoco lo consiguió. Tuvo que esperar la exconsellera 7 minutos, a las 19.43, para hablar otra vez con su presidente durante casi un minuto.
Y un minuto antes de que se mandase el Es Alert a los teléfonos de los valencianos con la alarma de la dana, Mazón habla con Pradas. Son las 20.10 y en muchas calles de la provincia de Valencia el agua ya está arrasando todo desde hace tiempo. Los dos volverían a hablar una última vez nueve minutos después, con otra llamada de Mazón a Pradas durante 38 segundos y una vez ya mandada la alerta.
La juez de la dana pide que la Generalitat detalle las alertas de las que dispusieron
Este lunes, la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha requerido a Presidencia de la Generalitat que informe sobre el medio por el que se recibieron las alertas de recopilación de informaciones de medios de comunicación los días 28 y 29 de octubre de 2024. También le ha solicitado la copia de las tres recopilaciones diarias de esos días, así como los correos electrónicos de la Conselleria de Justicia e Interior que recibieron los dosieres diarios en ambas jornadas previa a la dana que finalmente devastó parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales.
En un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza ha acordado realizar estos requerimientos que habían sido solicitados por la acusación popular que ejerce Acció Cultural, pero rechaza la prueba pedida por esta misma entidad para tener copia de los documentos firmados por el president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, durante su comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.
Según informó la Generalitat el día después de la declaración como testigo de Vilaplana en el juzgado, Mazón firmó el pasado 29 de octubre de 2024 en ese restaurante el listado parcial de deportistas de élite de 2024, después de que el dueño de El Ventorro, según testificó la periodista, le subiera un sobre con documentos para que los rubricara.
Ahora la jueza considera que no procede la práctica de la petición por no ser determinantes esos documentos en la toma de decisiones en el ámbito del Cecopi del día de la dana.
En primer lugar, la instructora requiere a Presidencia de la Generalitat que aporte informe, en el plazo de tres días, sobre el medio (WhatsApp o servicio de mensajería instantánea) por el que se recibían las alertas remitidas por la mercantil Hallon Intelligence los días 28 y 29 de octubre, especificando los dispositivos de recepción y las personas, altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior que las recibieron a través de teléfonos corporativos o particulares.
También le pide que aporte copia de las tres recopilaciones diarias (7:00, 16:00 y 20:00 horas) remitido por la empresa Auditoria de Medios (Auditmedia) en esos mismos días, antes de las 7:30 horas, especificando la lista de correos electrónicos que los recibieron correspondiendo a personal de la entonces Conselleria de Justicia e Interior -que dirigía Salomé Pradas, investigada en la causa- corporativos o particulares, así como por la vía de mensajería instantánea.
A la actual Conselleria de Emergencias de la Generalitat le requiere que aporte copia de los dosieres diarios en formatos PDF remitidos por Auditmedia de los días 28 y 29 de octubre de 2024 antes de las 7:30 horas, especificando la lista de correos electrónicos que los recibieron correspondiendo a la Conselleria de Justicia e Interior, bien corporativos o particulares, así como por la vía de mensajería instantánea.
La jueza considera que la prueba solicitada de pliego de condiciones técnicas del contrato del servicio de seguimiento y recopilación de informaciones en medios escritos, digitales y audiovisuales sobre los ámbitos de actuación e interés para la Presidencia de la Generalitat, y de copia de los contratos de Auditmedia y Hallon Intelligence, resultan "innecesarios".
Sobre la petición de Acció Cultural de especificar los dispositivos de recepción y las personas, altos cargos de Presidencia de la Generalitat y de la Conselleria de Justicia e Interior que recibieron las alertas esos dos días, la jueza ha decidido excluir a las personas de Presidencia dado que implicaría el análisis directo del ámbito de recepción de la información por la Presidencia, "lo que ha de excluirse en la investigación", señala en su auto.