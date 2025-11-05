La jueza de la dana llama a testificar a altos cargos de Mazón y al dueño de El Ventorro

La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana ha citado a declarar como testigos al dueño del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón comió aquel 29 de octubre, al secretario general del PPCV y síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca -uno de los candidatos a sustituir al presidente en funciones- y a varios miembros del equipo de Presidencia.

La magistrada justifica la necesidad de estas testificales para conocer las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada, Salomé Pradas, "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024", según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Los miembros del equipo del president -actualmente en funciones tras su dimisión del pasado lunes- que tendrán que testificar son el secretario autonómico de Presidencia, el secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación de la Generalitat, el director general de Comunicación y Promoción Institucional, la directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia y un asesor del jefe del Consell.

En su declaración ante la jueza el lunes, la periodista que comió con el president de la Generalitat aquel 29-O, Maribel Vilaplana, relató que el propietario de El Ventorro le entregó a Mazón varios papeles, y que este último se los devolvió firmados para que el dueño del establecimiento se los entregara de nuevo a la persona que los había llevado hasta allí. Una acusación particular pidió a la jueza que requiriera a la Presidencia de la Generalitat la copia de los documentos que firmó Mazón.

Estas citaciones, para las que no se ha establecido aún fecha, se han acordado a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en algún caso, y se basan en las comunicaciones telefónicas que la entonces consellera de Interior Salomé Pradas tuvo con varios de ellos y en la testifical de Vilaplana.

Averiguar la información de que disponían La jueza señala que es pertinente averiguar la información que disponía cada uno de los integrantes de la reunión del Cecopi, "cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas" en la normativa, y qué incidencia pudo haber tenido "la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeron los terribles daños personales investigados". En cuanto a Pérez Llorca, explica que mantuvo esa tarde dos llamadas con Pradas (a las 18:58, tras una perdida un minuto antes, y 18:59) y dos con Mazón (a las 18:57), que deben "ponerse en contexto" con las que se intercambiaron antes la consellera y el president, y esos "intercambios de los tres" pueden aportar información. Respecto al equipo del president, cita a su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, por sus comunicaciones con Pradas y "la posibilidad de que le informara" del proceso de decisión, lo que según la magistrada "es una hipótesis perfectamente plausible" si se atiende al registro de llamadas de ese día. Cita asimismo al director general de Comunicación, Paco González, y al secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, por las llamadas que mantuvieron con la entonces consellera de Interior y a continuación con el president de la Generalitat. La testifical de la jefa de prensa de Presidencia, Maite Gómez, y del asesor del jefe del Consell, José Lanuza, está motivada porque entraron con Mazón a las 20:28 horas al Centro de Emergencias donde estaba reunido el Cecopi, por lo que "pudieron oír cualquier comunicación sobre el envío de la alerta" o "haber escuchado alguna conversación" de Mazón y Pradas "a las 19:43 y a las 20:10 horas".