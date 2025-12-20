Toda la atención está puesta ya en el Teatro Real, donde los niños de San Ildefonso cantan este 22 de diciembre los premios de la Lotería de Navidad, el pistoletazo de salida a estas fiestas. Este año el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, entre ellos 13 premios mayores y por supuesto, el más buscado, el Gordo.

El sorteo se celebra con una emisión mayor en esta nueva edición, de 198 series, cinco más que en la anterior cita. ¿Cuánto puede tocar en esta ocasión a los portadores de los décimos agraciados con cada uno de los grandes premios?

¿Cuánto toca con el Gordo de Navidad? El premio grande de la Lotería de Navidad está dotado con 4 millones de euros a la serie y repartirá 20.000 euros por cada euro jugado, es decir 400.000 para cada décimo jugado. Las aproximaciones, es decir, los números inmediatamente anteriores y posteriores al que resulte agraciado con el Gordo, se llevarán un premio de 100 euros por cada euro jugado. Los décimos cuyas dos últimas cifras coincidan con la del primer premio se llevarán 6 euros por cada euro jugado, y aquellos cuyas tres primeras cifras sean iguales se llevarán 5 euros por cada euro jugado. También se llevan el reintegro aquellos números cuya última cifra coincida con la del primer premio.

¿Cuánto toca con el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025? El segundo premio de la Lotería de Navidad 2024 repartirá 1.250.000 euros a cada serie, lo que significa que el ganador recibirá 6.250 euros por cada euro jugado por lo que cada décimo está premiado con 125.000 euros. Las aproximaciones anterior y posterior también obtendrán 62,50 euros por cada euro jugado. Los números con las dos últimas cifras o las tres primeras iguales a las del segundo premio también recibirán 5 euros por cada euro.

¿Cuánto toca con el tercer premio? A los portadores del tercer premio de la Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, se les abonarán 2.500 euros por cada euro jugado, lo que supone 50.000 euros por décimo. También se premian las aproximaciones anterior y posterior al número, en este caso con 48 euros por cada euro jugado. Si coinciden las dos últimas cifras del décimo o las tres primeras con las del tercer premio, el portador del décimo recibirá 5 euros por cada euro jugado.

¿Cuánto toca con los cuartos premios? En cuanto a los dos cuartos premios que saldrán de este sorteo, dotados con 200.000 euros por serie, corresponden 1.000 euros por cada euro jugado, lo que significa que un décimo premiado obtendrá 20.000 euros.

¿Cuánto toca con los quintos premios? A los ocho quintos premios les corresponden 300 euros por cada euro jugado, lo que supone 120.000 euros para cada décimo de los números ganadores. Cada serie de los quintos premios está dotada con 60.000 euros.

¿Cuánto se queda Hacienda con cada premio? Todos los premios superiores a 40.000 euros están obligados a tributar un 20% a Hacienda, un impuesto que se aplica sobre la cantidad resultante de restar esa cantidad. Esto significa que para el premio Gordo, de 400.000 euros al décimo, la retención del 20% se aplicaría sobre 360.000 euros, ya que los primeros 40.000 euros están exentos. Así, Hacienda retendría de 360.000 euros, que son 72.000 euros, y la persona afortunada finalmente se quedaría con 328.000 euros netos. En el caso del segundo premio, de 125.000 euros al décimo, el 20% se aplicaría sobre 85.000 euros —una vez restados los 40.000 euros exentos—. Por tanto, Hacienda se acabaría llevando 17.000 euros y la persona afortunada, 108.000 euros. Lo mismo sucede con el tercer premio, de 50.000 euros al décimo. El ganador se quedaría con 48.000 euros y Hacienda retendría 2.000 euros. Así, después de impuestos, la parte que quedaría exenta en el primer, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad ascendería a 328.000 euros por décimo, 108.000 y 48.000 euros respectivamente.