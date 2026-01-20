La Comisión de Fiestas de Villamanín ya custodia los 26.568.000 euros del 'Gordo' tras la retención fiscal

En Villamanín, la contabilidad ha terminado por imponerse a la incertidumbre. La Comisión de Fiestas, a través de su quinto comunicado en redes sociales, ha querido despejar cualquier duda sobre la solvencia del premio. No hay especulaciones ni cifras infladas: el banco ya guarda los 26.568.000 euros netos que corresponden a los 81 décimos del número 79.432. Es el dinero real, el que queda después de que Hacienda haya cumplido con su parte, y el que ahora debe llegar a las manos de los vecinos.

““

Este paso administrativo es el cimiento sobre el que se construye la solución al conflicto de las 50 participaciones no consignadas. La Comisión ha sido tajante al explicar las cuentas: cada décimo premiado ha dejado un líquido de 328.000 euros. Multiplicado por los 81 boletos que físicamente posee la asociación, la cifra es exacta. Con este anuncio, los organizadores buscan dar un mensaje de tranquilidad y, sobre todo, de transparencia ante los rumores de cifras superiores que habían circulado en los últimos días.

La logística para el reparto comienza esta misma semana. La plataforma web, que se encuentra en sus últimas pruebas de seguridad, será el embudo necesario para ordenar el pago. El registro es obligatorio y tiene una fecha de caducidad inamovible: el 22 de marzo. Quien no figure en ese listado antes de la primavera, perderá su derecho al cobro. Para que nadie se quede atrás, especialmente los mayores del pueblo, la Comisión anunciará próximamente días y lugares para realizar este trámite de forma presencial tanto en Villamanín como en León capital.