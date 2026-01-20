Los pueblos continúan con su rutina tras las navidades

Los pueblos se quedan vacíos tras la vuelta de las navidades. Es el caso de Pedroso, una pequeña localidad riojana de 83 habitantes ubicada en el Alto Najerilla. Los animales buscan las principales horas de sol para disfrutar de ese rayo de sol tan apreciado en los meses de frío. Y sus habitantes, también.

Son las horas en las que aprovechan para socializar. Porque todos se conocen. Y acciones tan sencillas como saludar al vecino y que este devuelva el saludo, algo mucho más complicad en las ciudades, aquí es la tónica habitual.

Los pueblos vuelven a la rutina tras las navidades Eva Martinez De La Sierra RTVE LA RIOJA

Ahora están ensayando una obra de teatro que trata sobre la despoblación Ahora están preparando una obra de teatro sobre la despoblación Eva Martinez De La Sierra rtv Pero que sea un pequeño municipio no quiere decir que no tengan vida ni actividades. Ahora, por ejemplo, están preparando una obra de teatro cuyo argumento es, precisamente, la despoblación que sufren muchas localidades. Tiene un elenco formado por actores y actrices de todas las edades, con un mismo nexo de unión: su amor por el pueblo.