Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Audrey Pascual busca su segunda medalla

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la jornada del 9 de marzo de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Este es el calendario de hoy para nuestros atelas: Audrey Pascual - Para esquí alpino (LW12-2, sentada). Desde las 09:30 horas: supergigante sentada (tercer evento de la sesión)