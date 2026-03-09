Enlaces accesibilidad
Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina

Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Audrey Pascual busca su segunda medalla

  • Te contamos lo más destacado de la tercera jornada de competición paralímpica
  • Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 en directo, del 6 al 15 de marzo en Teledeporte y RTVE Play
iRTVE15 LIVE
RTVE.es

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la jornada del 9 de marzo de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Este es el calendario de hoy para nuestros atelas: Audrey Pascual - Para esquí alpino (LW12-2, sentada). Desde las 09:30 horas: supergigante sentada (tercer evento de la sesión)

Juegos Paralímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 9 de marzo, en directo

rtve rtve
Minuto Descripción
  • 9:00

    Bienvenidos a la narración, minuto a minuto, de la tercera jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026. Aquí os iremos narrando todo lo que vaya sucediendo en el día de hoy.

  • 9:05

    A continuación os dejamos el calendario de los españoles. Hoy, turno para la madrileña Audrey Pascual, la gran esperanza de medalla para la delegación española.

     

    • Audrey Pascual – Para esquí alpino (LW12-2, sentada). Desde las 09:30 horas: supergigante sentada (tercer evento de la sesión)
  • 9:09

    El turno de Audrey llegará desde las 9:30 horas. No te lo pierdas EN DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play.

     

  • 9:32

    Quedan siete particpantes en la categoría de pie y luego llega el turno para Audrey Pascual. 

     

    La esquiadora madrileña logró la plata el sábado pasado en el descenso sentada, se quedó a cinco centésimas tan solo del oro.

