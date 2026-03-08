Día de la Mujer 2026, en directo las manifestaciones del 8M hoy: el feminismo reclama igualdad real en España tras otra ola de casos de abuso de poder contra las mujeres

Miles de mujeres están convocadas a manifestarse en medio centenar de marchas en toda España este domingo 8 de marzo. El feminismo vuelve a salir a la calle para exigir la igualdad real entre sexos y erradicar la violencia de género, aunque las convocatorias reflejan por quinto año consecutivo la fractura del movimiento, con marchas separadas en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Palma, entre otras.

La convocatoria de este año está marcada por el auge de la reacción antifeminista, una oleada de casos de acoso y violencia sexual -con el foco en la política-, y la polémica por las pulseras antimaltrato, entre otras cuestiones.