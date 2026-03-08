Día de la Mujer 2026, en directo las manifestaciones del 8M hoy: el feminismo reclama igualdad real en España tras otra ola de casos de abuso de poder contra las mujeres
- Miles de mujeres están convocadas para salir a la calle en toda España este domingo
Miles de mujeres están convocadas a manifestarse en medio centenar de marchas en toda España este domingo 8 de marzo. El feminismo vuelve a salir a la calle para exigir la igualdad real entre sexos y erradicar la violencia de género, aunque las convocatorias reflejan por quinto año consecutivo la fractura del movimiento, con marchas separadas en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Palma, entre otras.
La convocatoria de este año está marcada por el auge de la reacción antifeminista, una oleada de casos de acoso y violencia sexual -con el foco en la política-, y la polémica por las pulseras antimaltrato, entre otras cuestiones.
En directo, las manifestaciones del 8M y actos por el Día de la Mujer
10:53
El Ministerio de Igualdad escoge como vídeo principal del 8M un mensaje de Ángeles, de 91 años:"Yo, a las mujeres, les pido que luchen para que no nos devuelvan al pasado". La ministra, Ana Redondo, lo ha compartido en redes añadiendo un "no a la guerra".
"Feliz y reivindicativo 8M. El feminismo es paz. No a la guerra"
10:47
Horario y recorridos de las manifestaciones en las principales ciudades de España
La mayoría de marchas están convocadas a mediodía, salvo en Barcelona o Valencia, donde hay manifestaciones convocadas por la tarde. En la capital catalana, la Assemblea 8M convoca a las 17.30 una manifestación que dará su inicio en la Avenida Diagonal para descender por el paseo de Gracia y la ronda Sant Pere hasta concluir con un acto reivindicativo en el Arco de Triunfo.
10:31
Pedro Sánchez en el 8M: "No permitiremos que el odio sustituya a los derechos"
"En el Día Internacional de las Mujeres, lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos.
No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás.
No dejaremos que el pasado avance.
Más feminismo. Más igualdad.#8M"
10:26
[AUDIO] "Está habiendo un rechazo ante la palabra feminismo"
10:15
El líder del PP destaca el papel de las mujeres en la historia del Museo del Prado este 8M.
"En este Día Internacional de la Mujer, quiero reconocer y agradecer la contribución de todas las mujeres a nuestra sociedad.
Con su talento, esfuerzo y compromiso hacen cada día una España mejor.
Feliz 8M a todas las mujeres de nuestro país."
-
9:47
Violencia sexual en política: las expertas inciden en la necesidad de "poner el foco en el agresor"
El nombre de Nevenka Fernández será siempre un referente en la lucha contra la violencia sexual en política. Fue la primera concejala en denunciar por acoso sexual y psicológico al alcalde de una ciudad (Ismael Álvarez, exedil de Ponferrada) y conseguir una sentencia condenatoria.
Desde entonces ha pasado un cuarto de siglo y todavía continúa el cambio social que ella inició. Pero, tristemente, los casos de acoso o agresiones sexuales se siguen produciendo con demasiada frecuencia en todos los ámbitos, también en la política. En RTVE Noticias damos voz a las mujeres que investigan este fenómeno.
Un reportaje de Noemí San Juan
9:32
Un 8M en plena reacción antifeminista
Este 8M llega en un momento de reacción contra los avances del feminismo. Una reciente encuesta de Ipsos revelaba recientemente que un 49% de la población siente que la promoción de la igualdad discrimina a los hombres, porcentajes que se elevan todavía más en el caso de los hombres jóvenes.
9:30
¡Buenos días! Bienvenidas y bienvenidos a la narración minuto a minuto de este 8M. Un año más, miles de personas marcharán por las calles y plazas de toda España reclamando la igualdad real entre hombres y mujeres. En varias ciudades, el feminismo vuelve a dividirse este año por cuestiones como los derechos de las personas trans o la abolición de la prostitución, y se celebrarán manifestaciones separadas.
09:35
Dos manifestaciones por la mañana en Madrid
En Madrid, hay dos manifestaciones convocadas. La de la Comisión 8M, que en los últimos años ha sido la mayoritaria y que tiene un enfoque inclusivo hacia las personas trans, tiene como lema "Feministas antifascistas. Somos más en todas partes", que comenzará en Atocha y finalizará en la calle Sevilla, a las 12:00.
En paralelo, la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid partirá a las 12:00 horas de Gran Vía para finalizar en Plaza de España. Las motivaciones se condensan en una triple reivindicación: "Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas".