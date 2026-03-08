Guerra de Irán, última hora en directo | Israel inicia una nueva ola de bombardeos en Beirut una hora después de ordenar la evacuación
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo ocho días, en los que han muerto más de 1.400 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, siguen sin renunciar a los bombardeos. Mientras tanto, la comunidad internacional se divide entre la condena a los ataques a Irán y las críticas a EE.UU. e Israel. En España, el presidente, Pedro Sánchez, se ha declarado en contra del conflicto, aunque ha anunciado que enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque iraní.
Estas son las últimas novedades:
- Netanyahu asegura que Israel tiene el control "casi total" del espacio aéreo iraní
- Trump recibe los cuerpos de los soldados fallecidos en Kuwait
- Pezeshkian asegura que la exigencia de EE.UU. de rendición es "un sueño que se llevarán a la tumba"
- Clérigos iraníes de línea dura buscan nombrar rápidamente a un nuevo líder supremo
- Israel bombardea búnkeres militares iraníes en un ataque con 80 aviones de combate
- Líbano denuncia al menos 26 muertos y 35 heridos durante una incursión nocturna israelí en el valle de la Becá
- Irán ataca un petrolero con bandera de Malta en el Golfo cerca del estrecho de Ormuz
- La Liga Árabe se reunirá el domingo para tratar los ataques iraníes
Ataque a Irán, en directo:
-
0:20
Sánchez habla con el príncipe de Arabia Saudí para expresarle el apoyo de España ante los "injustificables ataques".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, para expresarle "la solidaridad de España por los injustificables ataques sufridos".
-
0:15
Ataque iraní dirigido contra una instalación cerca del puerto Salman de Baréin.
La Defensa Civil está tomando medidas para controlar el incendio según informa el Ministerio del Interior de Baréin
-
00:01
El Ejército israelí comenzó durante la madrugada de este domingo una nueva ola de bombardeos en el Dahie, los barrio periféricos meridionales de Beirut, la capital libanesa, según hizo saber mediante un comunicado.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel están ahora atacando la infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut", recoge la nota castrense sin añadir detalles. Los ataques se producen apenas unas horas después de la orden de evacuación publicada por el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee.
"Advertencia urgente a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, especialmente a quienes aún no han evacuado la zona. Reiteramos: Salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente", alertó el Ejército, movilizando el desplazamiento forzoso de los residentes del Dahie, conocido bastión del grupo chií Hizbulá.
La orden de desplazamiento se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos. El nuevo ataque se produce en medio de la creciente campaña de bombardeos contra el Líbano -desplazando ya al menos a 100.000 personas-, y después de que Israel ocupara nuevas posiciones militares en el sur de este país vecino ("menos de diez" en total, según las fuerzas armadas). El grupo chií se incorporó a la escalada bélica regional el pasado lunes, tras atacar a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí. Desde entonces, ya hay más de 250 muertos en el Líbano y los heridos superan los 800, según cifras locales.
-
00:00
Buenas noches, continuamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.