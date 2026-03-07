El presidente de Irán se disculpa y asegura que cesará la ofensiva contra los países del Golfo salvo que estos ataquen
- Irán pide a estos países no convertirse en "instrumentos del imperialismo"
- Israel inicia una nueva oleada de bombardeos contra Teherán e Isfahán
- DIRECTO: sigue la última hora de la guerra en Irán
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se ha disculpado con los países vecinos del Golfo Pérsico y ha asegurado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios, contra los que ha lanzado misiles y drones durante la primera semana de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.
"El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios", ha asegurado Pezeshkian en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.
Pezeshkian, quien forma parte del Consejo de Liderazgo, formado tras la muerte de Alí Jameneí el sábado pasado por la ofensiva de EE.UU e Israel, ha pedido disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes. "Es necesario pedir disculpas a los países vecinos. Nuestro líder, nuestros comandantes y nuestros estudiantes", ha explicado en relación a la muerte de más de 150 estudiantes en un bombardeo que Teherán atribuye a EE.UU. durante la operación inicial.
Pide a estos países no convertirse en "instrumentos del imperialismo"
Eso sí, ha lanzado una advertencia. "Algunos están pensando en aprovechar esta oportunidad para atacar nuestro territorio. Les envío este mensaje: no se conviertan en instrumentos del imperialismo", ha sostenido el mandatario iraní.
Desde el comienzo de la guerra el pasado sábado, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses e infraestructuras de energía en una docena de países de la región, entre ellos Arabia Saudí, Kuwait, Catar y Emiratos, entre otros.
Casi al mismo tiempo que se ha emitido el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha informado de otra "oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Catar".
Hasta ahora, las autoridades iraníes habían afirmado que sus ataques van dirigidos contra las bases estadounidenses en los países árabes del golfo Pérsico, y no contra el territorio de esas naciones, y han considerado esas ofensivas como su derecho legítimo.
Israel inicia una nueva oleada de bombardeos contra Teherán e Isfahán
Mientras, el Ejército israelí ha anunciado este sábado una nueva oleada de ataques contra "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán e Isfahán, sin dar más detalles, en el octavo día de esta guerra ya regional lanzada junto a EE.UU.
Esta madrugada, Israel ya había bombardeado con 80 cazas Teherán y el centro del país, con ataques contra la Universidad Imán Hosein, pero también búnkeres militares con misiles y lanzaderas en los que operaban "cientos de agentes del régimen", entre ellos "altos cargos", según otro comunicado castrense.
La universidad bombardeada está afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y se desempeñaba también como academia militar en la formación y capacitación del personal del sector de defensa iraní. Según Israel, la Guardia Revolucionaria la estaba usando como recinto de reunión.
Según un análisis de la ONG de monitoreo Airwars, que documenta el daño de guerras aéreas causado a civiles, EE.UU. e Israel han realizado más ataques diarios en Irán que en cualquier otra campaña de bombardeos de la historia reciente.
Ambos países han afirmado haber bombardeado en Irán de forma conjunta unos 4.000 objetivos en los primeros cuatro días, según este grupo con sede en Reino Unido.
Esto representa más objetivos que en los primeros seis meses de la coalición liderada por EE.UU. contra el grupo Estado Islámico, y casi el doble del promedio de blancos diarios reivindicados por Israel en los primeros cuatro días de su ofensiva contra Gaza, detalla esta ONG, que lo achaca al amplio uso de la inteligencia artificial en la selección de objetivos por parte del Ejército israelí.
Según Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques iraníes a Israel han dejado por lo menos diez muertos.
Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.