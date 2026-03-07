El presidente de Irán se disculpa y asegura que cesará la ofensiva contra los países del Golfo salvo que estos ataquen

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se ha disculpado con los países vecinos del Golfo Pérsico y ha asegurado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios, contra los que ha lanzado misiles y drones durante la primera semana de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

"El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios", ha asegurado Pezeshkian en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.

Pezeshkian, quien forma parte del Consejo de Liderazgo, formado tras la muerte de Alí Jameneí el sábado pasado por la ofensiva de EE.UU e Israel, ha pedido disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes. "Es necesario pedir disculpas a los países vecinos. Nuestro líder, nuestros comandantes y nuestros estudiantes", ha explicado en relación a la muerte de más de 150 estudiantes en un bombardeo que Teherán atribuye a EE.UU. durante la operación inicial.

Pide a estos países no convertirse en "instrumentos del imperialismo" Eso sí, ha lanzado una advertencia. "Algunos están pensando en aprovechar esta oportunidad para atacar nuestro territorio. Les envío este mensaje: no se conviertan en instrumentos del imperialismo", ha sostenido el mandatario iraní. Desde el comienzo de la guerra el pasado sábado, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses e infraestructuras de energía en una docena de países de la región, entre ellos Arabia Saudí, Kuwait, Catar y Emiratos, entre otros. Casi al mismo tiempo que se ha emitido el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha informado de otra "oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Catar". Hasta ahora, las autoridades iraníes habían afirmado que sus ataques van dirigidos contra las bases estadounidenses en los países árabes del golfo Pérsico, y no contra el territorio de esas naciones, y han considerado esas ofensivas como su derecho legítimo.