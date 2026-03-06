Guerra de Irán, última hora en directo | Trump asegura que Irán ha llamado a EE.UU. para hablar de un acuerdo

0:53

EE.UU. asegura que los ataques de misiles y drones de Irán se han reducido casi por completo

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos ha indicado este jueves que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.

En relación a los vólumenes con los que Irán ha respondido al inicio de las hostilidades, sus ataques con misiles han caído un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien ha brindado detalles esta tarde en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Cooper ha adjudicado esta disminución a que las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel han "destruido implacablemente las defensas aéreas de Irán en los últimos días" y ha detallado que continúan buscando más objetivos militares parar destruirlos. De acuerdo con el Comando Central, Estados Unidos ha atacado más de 200 objetivos en diferentes ciudades de Irán en las últimas 72 horas.

Además, Cooper ha destacado que la efectividad de la acción militar responde, en gran medida, al uso de los drones de ataque LUCAS, un sistema que Estado Unidos construyó aplicando ingeniería de drones de origen iraní. "Estamos derribando drones de 100.000 dólares con armas de 10.000 dólares", ha señalado el jefe del Comando Central durante la rueda de prensa.

En la conferencia, Cooper ha afirmado que Estados Unidos atacó en las últimas horas a un buque portaviones de drones en Irán. Estados Unidos ya ha atacado unos 2.000 objetivos en Irán, según los últimos datos disponibles del Centcom, que está a cargo de las operaciones del Ejército estadounidense en Oriente Medio, el cuerno de África o Asia Central. En este sentido, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Irán va a estar diezmado durante un período de 10 años antes de que pueda reconstruirse.