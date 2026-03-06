Guerra de Irán, última hora en directo | Trump asegura que Irán ha llamado a EE.UU. para hablar de un acuerdo
- España se suma a otros países europeos y enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque iraní
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes seis días, en los que han muerto más de 1.300 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay más de un centenar de muertos y miles de desplazados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, siguen sin renunciar a los bombardeos. Mientras, la comunidad internacional se divide entre la condena a los ataques a Irán y las críticas a EE.UU. e Israel. En España, el presidente, Pedro Sánchez, se ha declarado en contra del conflicto, aunque ha anunciado que enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque iraní.
- Trump vuelve a cargar contra España y afirma que se implicará en la elección del próximo líder en Irán, como hizo en Venezuela
- Israel bombardea los suburbios de Beirut a cuentagotas tras las órdenes masivas de evacuación
- Washington dice que ha atacado un buque portaviones de drones en Irán
- El presidente de Estados Unidos minimiza el aumento del precio de la gasolina: "Si sube, sube"
- EE.UU. asegura que los ataques de misiles y drones de Irán se han reducido casi por completo
Ataque a Irán, en directo:
0:53
EE.UU. asegura que los ataques de misiles y drones de Irán se han reducido casi por completo
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos ha indicado este jueves que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami.
En relación a los vólumenes con los que Irán ha respondido al inicio de las hostilidades, sus ataques con misiles han caído un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien ha brindado detalles esta tarde en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Cooper ha adjudicado esta disminución a que las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel han "destruido implacablemente las defensas aéreas de Irán en los últimos días" y ha detallado que continúan buscando más objetivos militares parar destruirlos. De acuerdo con el Comando Central, Estados Unidos ha atacado más de 200 objetivos en diferentes ciudades de Irán en las últimas 72 horas.
Además, Cooper ha destacado que la efectividad de la acción militar responde, en gran medida, al uso de los drones de ataque LUCAS, un sistema que Estado Unidos construyó aplicando ingeniería de drones de origen iraní. "Estamos derribando drones de 100.000 dólares con armas de 10.000 dólares", ha señalado el jefe del Comando Central durante la rueda de prensa.
En la conferencia, Cooper ha afirmado que Estados Unidos atacó en las últimas horas a un buque portaviones de drones en Irán. Estados Unidos ya ha atacado unos 2.000 objetivos en Irán, según los últimos datos disponibles del Centcom, que está a cargo de las operaciones del Ejército estadounidense en Oriente Medio, el cuerno de África o Asia Central. En este sentido, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Irán va a estar diezmado durante un período de 10 años antes de que pueda reconstruirse.
0:40
La aerolínea emiratí Etihad reanuda sus vuelos comerciales pero de forma limitada
Etihad Airways reanudará a partir de este viernes sus vuelos comerciales, aunque de forma limitada, operando entre Abu Dabi y varios destinos como Madrid, Londres, Moscú, Bangkok y Nueva York. Según el comunicado de la aerolínea, la decisión se ha tomado en coordinación con las autoridades pertinentes tras exhaustivas evaluaciones de seguridad, debido a la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos, que está afectando a toda la región.
Algunos otros destinos de estos vuelos, además de los mencionados, que se operarán entre el 6 y el 19 de marzo, son El Cairo, Nueva Delhi, Hanói, Frankfurt, Zúrich, Riad, Roma, Seúl y Toronto. La aerolínea emiratí señaló que el resto de los servicios comerciales programados desde y hacia Abu Dabi permanecen suspendidos. "Etihad continúa monitoreando de cerca la situación y solo operará vuelos una vez que se cumplan todos los criterios de seguridad", aseguró la nota, que alertó de que los vuelos podrían ajustarse según las condiciones del espacio aéreo regional.
Los pasajeros con reservas previas serán acomodados en estos vuelos lo antes posible, pero no deben viajar al aeropuerto a menos que Etihad se haya puesto en contacto directamente con ellos o su reserva haya sido confirmada, advirtió la aerolínea. Emiratos Árabes Unidos, al igual que países vecinos como Kuwait, Catar o Baréin, ha sido blanco de ataques con misiles y drones disparados desde Irán, en represalia por los bombardeos a gran escala de Israel y Estados Unidos.
0:38
Trump minimiza el aumento del precio de la gasolina: "Si sube, sube"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no le preocupa "en absoluto" si aumentan los precios en las gasolineras. "Bajarán muy rápido cuando esto termine, y si suben, suben, pero esto es mucho más importante que que suban un poco los precios de la gasolina", ha zanjado.
Estos comentarios marcan un cambio de tono para el presidente, quien promocionó una bajada en los precios de la gasolina en su discurso sobre el Estado de la Unión el mes pasado y en un mitin en Texas centrado en la energía que tuvo lugar apenas horas antes de que Estados Unidos lanzara sus ataques aéreos el sábado.
Los analistas políticos afirman a Reuters que un aumento persistente en los precios de la gasolina podría perjudicar a los republicanos en las elecciones intermedias de noviembre, cuando estará en juego el control del Congreso estadounidense. Los votantes ya están descontentos con el alto costo de la vida y la gestión de la economía por parte de Trump.
A pesar de los esfuerzos públicos de Trump por minimizar el aumento de precios, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el secretario de Energía, Chris Wright, se han reunido con los directores ejecutivos de las petroleras para evaluar las posibles opciones para combatir el aumento de los precios de la energía, según declaró el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
0:24
Israel bombardea los suburbios de Beirut a cuentagotas tras las órdenes masivas de evacuación
Israel ha bombardeado durante la noche de este jueves los suburbios meridionales de Beirut tras emitir órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio, pero lo ha hecho, al menos inicialmente, a cuentagotas, pese a que se esperaban intensos barridos de ataques.
Unas ocho horas después de llamar a la evacuación de todas las afueras sur de la capital, donde residen varios cientos de miles de personas, cazas israelíes han comenzado a bombardear los barrios periféricos del Dahye, alcanzando cinco objetivos en un lapso de una hora, según ha podido constatar EFE.
Uno de ellos, que habría impactado en la zona de Haret Hreik sin que se haya informado aún de la gravedad de los daños, resonó con fuerza por todo Beirut. Hasta ahora, las órdenes de evacuación israelíes para la región capitalina afectaban a edificios específicos en zonas acotadas del barrio periférico, aunque no todas las acciones están precedidas de avisos.
La magnitud de las emitidas este jueves ha provocado atascos kilométricos de vehículos incluso en carreteras secundarias y caminos, al tiempo que se pudieron ver congregaciones de familias en las cunetas más alejadas. Las alertas afectan hasta a los barrios de Chiyah y Hadath al completo, ambas con población cristiana, pese a que los ataques se suelen concentrar en áreas de mayoría chií donde tiene presencia el grupo de mismo signo Hizbulá.
-
0:20
Estados Unidos dice que ha atacado un buque portaviones de drones en Irán
Estados Unidos afirmó este jueves que ha atacado en las últimas horas un buque portaviones de drones en Irán "aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial". "Sólo en las últimas horas atacamos un portaviones de aviones no tripulado iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas", ha señalado en una rueda de prensa el comandante del Centcom (Comando Central), el almirante Brad Cooper.
0:13
Trump asegura que Irán ha llamado a EE.UU. para hablar de un acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Teherán "llama a EE.UU. para hablar de un acuerdo", dijo Trump. "Están llamando y preguntando: '¿Cómo llegamos a un acuerdo?'. He dicho que llegan un poco tarde", ha sostenido Trump, que ha hablado en un evento con el equipo de fútbol Inter Miami en el White Plains.
"Queremos participar en el proceso de elección de la persona que liderará a Irán en el futuro", ha declarado además este jueves el mandatario republicano. Trump también ha animado a las fuerzas kurdas iraníes a pasar a la ofensiva. "Estoy totalmente a favor", ha declarado Trump, cuyo gobierno ha mantenido contacto con grupos kurdos iraníes desde el inicio de los ataques entre Estados Unidos e Israel.
No ha especificado si Estados Unidos proporcionaría cobertura aérea a cualquier ofensiva kurda. El ataque es una gran apuesta política para el presidente republicano, ya que las encuestas de opinión muestran poco apoyo público y los estadounidenses están preocupados por el aumento de los precios de la gasolina causado por la interrupción del suministro energético. Trump ha desestimado esa preocupación.
0:10
Italia cierra temporalmente su embajada en Teherán y la traslada a Bakú
Italia ha cerrado temporalmente su embajada en Teherán por "motivos de seguridad" dada la guerra en Irán y la ha trasladado a Bakú, capital de Azerbaiyán, según ha adelantado este jueves el ministro de Exteriores del país europeo, Antonio Tajani.
"Por motivos de seguridad hemos cerrado la embajada de Italia en Teherán. Un grupo de 50 connacionales guiados por nuestra embajadora ya ha atravesado la frontera con Azerbaiyán", ha informado en X. El jefe de la diplomacia italiana ha precisado que las relaciones diplomáticas con Irán "siguen abiertas" por interés nacional y de los italianos que permanecen en la República Islámica.
"Por motivos de seguridad hemos cerrado la embajada de Italia en Teherán. Un grupo de 50 connacionales guiados por nuestra embajadora ya ha atravesado la frontera con Azerbaiyán", ha informado en X.
Continuiamo a tenere aperte le relazioni diplomatiche con Teheran, a tutela degli¿ pic.twitter.com/3FqobQAAbt“
La embajada italiana seguirá operando desde Bakú. En su mensaje en la red social, Tajani también ha publicado una conversación telefónica en la que la embajadora en Irán, Paola Amadei, le informa del traslado de la legación diplomática. "Ahora nos estamos dirigiendo a la salida pero en Teherán prosiguen los bombardeos", le reporta la embajadora.
0:05
Trump cifra en 24 los barcos iraníes hundidos en tres días en el marco de la ofensiva conjunta con Israel
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cifrado este jueves en 24 los barcos iraníes hundidos en tres días en el marco de la ofensiva conjunta lanzada con Israel el pasado 28 de febrero contra la República Islámica, que ha tenido repercusiones en toda la región de Oriente Próximo.
"Su Armada ha desaparecido. 24 barcos en tres días. Son muchos barcos. Sus armas antiaéreas han desaparecido; todos sus aviones han desaparecido; sus comunicaciones han desaparecido; los misiles han desaparecido; los lanzadores han desaparecido: 60 por ciento y 64 por ciento, respectivamente. Aparte de eso, les va bastante bien", ha ironizado el presidente.
El magnate republicano ha asegurado además que las autoridades iraníes están llamándole para intentar parar los ataques contra su territorio. "Dicen: ¿'Cómo podemos llegar a un acuerdo? Y yo les digo que llegan un poco tarde y que queremos luchar más que ellos", ha afirmado durante un acto celebrado en la Casa Blanca.
0:00
Buenas noches, continuamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.