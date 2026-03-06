El Congreso de Estados Unidos rechaza frenar la intervención en Irán como ya hizo el Senado

El Congreso de Estados Unidos ha rechazado este jueves la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa para el ataque.

La ajustada votación ha terminado con un resultado de 212 a 219, con solo dos republicanos (los representantes Thomas Massie y Warren Davidson) abandonando la disciplina de partido para apoyar la resolución, mientras que cuatro demócratas han roto con los suyos para oponerse.

Victoria de Trump El rechazo al freno a la intervención en Oriente Medio supone una victoria para el presidente Trump y un golpe para aquellos que esperaban reafirmar los poderes únicos del Congreso para llevar a Estados Unidos a una guerra. El Senado de EE.UU. rechaza la resolución que pretendía frenar la intervención en Irán La negativa se suma a la que el miércoles recibió la misma propuesta en el Senado. Con una votación de 47 a favor y 53 en contra, la propuesta que fue impulsada por el demócrata Tim Kaine y apoyada también por el republicano Rand Paul, tenía pocas posibilidades de salir adelante porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas. Ambas votaciones tenían pocas opciones de salir adelante porque la oposición demócrata está en minoría en ambas cámaras legislativas, pero ha sido una estrategia política para visualizar que la decisión de intervenir militarmente en Irán sale de la Casa Blanca y no del Capitolio.