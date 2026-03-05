Irán dice que ha atacado un petrolero de EE.UU. en el golfo Pérsico y que está en llamas

Irán ha anunciado este jueves que ha atacado un petrolero estadounidense al norte del golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas.

“El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas”, ha asegurado en un comunicado la Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo militar de élite del régimen de los ayatolás.

Por ahora, esta información aún no se ha podido confirmar de manera independiente.

En la madrugada de este jueves, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) ha advertido de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el golfo Pérsico, aunque matiza que no se han reportado incendios y la tripulación "se encuentra a salvo" mientras las autoridades están investigando.

"El capitán de un petrolero fondeado informa haber presenciado y oído una fuerte explosión a babor, y luego haber visto una pequeña embarcación alejarse de las inmediaciones", señala el documento difundido, que agrega que había petróleo en el agua" proveniente de un tanque de carga, lo cual podría tener algún impacto ambiental" y que el buque "ha hecho agua".

Control del estrecho de Ormuz El país persa también ha anunciado que tiene el control del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial, y que atacará buques que no cumplan los “protocolos”. “Conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz estarán bajo control de la República Islámica de Irán”, ha expresado a televisiones locales el general de brigada Kiumars Heidari, subcomandante de la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes. También ha afirmado que el país persa aplica “protocolos internacionales" a los buques que transitan por el estrecho y los que no los cumplan “podrían ser atacadas o hundidas”. Irán, que ha matizado que no ha cerrado el estrecho, ya había reivindicado el lunes el ataque otro petrolero, el 'Athens Nova', que calificó de "aliado de Estados Unidos", y que aseguro ardió al ser alcanzado por dos drones. El petróleo se dispara tras el ataque a Irán y el mercado busca alternativas al cierre del estrecho de Ormuz