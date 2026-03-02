Todas las miradas estaban puestas en el estrecho de Ormuz a raíz del ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán. Por esta vía marítima circula cerca del 20% del tránsito mundial de petróleo y, definitivamente, se confirma que Irán cierra el estrecho de Ormuz tras la muerte de Jameneí y amenaza con incendiar cualquier barco que cruce.

Ebrahim Jabari, un alto asesor del comandante en jefe de la Guardia, ha dicho que el Estrecho de Ormuz está cerrado y que Irán incendiará cualquier barco que intente pasar. "El estrecho (de Ormuz) está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la marina regular incendiarán esos barcos", ha declarado Jabari en una entrevista en la televisión estatal iraní, según informa EFE.

La decisión es una de las principales bazas de Irán en el conflicto por su potencial impacto en la economía global, porque el estrecho de Ormuz es el paso del Golfo Pérsico al Golfo de Omán y, por lo tanto, vía habitual para los barcos que salen de cinco de los diez principales productores de petróleo del mundo: Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Por este cuello de botella hacia el mar Arábigo, de unos 50 kilómetros en su punto más angosto, fluyen más 20 millones de barriles de petróleo diarios, lo que equivale al 20% del consumo mundial de líquidos de petróleo, según la agencia de información sobre energía de los Estados Unidos (EIA, por su siglas en inglés), que advierte que existen "muy pocas alternativas" para la exportación desde dichos países si el estrecho se cierra.