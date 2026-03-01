Hora y dónde ver gratis en TV el España - Islandia, clasificación para el Mundial femenino

La selección española femenina de fútbol inicia este martes 3 de marzo su camino a Brasil 2027, el primer rival será Islandia, que visitará el Estadio Castalia de Castellón. El combinado de Sonia Bermúdez defiende la corona lograda en Australia y Nueva Zelanda 2023, con aquel histórico gol de Olga Carmona contra Inglaterra.

Precisamente, contra las lionesses nos tocará enfrentaros de nuevo, a priori, por la primera plaza, pero no en este parón. España se medirá a los otros dos rivales de su grupo 3, Islandia y Ucrania, el partido del próximo sábado a las 18:00 en Antalya, Turquía, debido a la invasión rusa y que se podrá ver en La 1 y RTVE Play.

Renovación y experiencia España ha iniciado la reconstrucción sobre los cimientos del tremendo talento que tiene a su disposición Sonia Bermúdez. Hasta tres jugadoras podrían debutar en la defensa: Aiara Agirrezabala, Martina Fernández y Sandra Villafañe. Además, Lucía Corrales, que solo ha jugado tres partidos. En el centro del campo vuelve Clara Serrajordi, que solo ha tenido una aparición con 'La Roja' y en ataque van convocadas Ornella Vignola, que no ha debutado, y Edna Imade, la delantera del Bayern Múnich que ha participado en dos encuentros. A pesar de que faltan algunos referentes como Mapi León, Irene Paredes, Jenni Hermoso y Aitana Bonmatí, la experiencia de otras leyendas como Alexia Putellas (142 partidos), Mariona Caldentey (99), Patri Guijarro (75) y Ona Batlle (71) pondrán el contrapunto de la serenidad y el saber estar en estos compromisos internacionales y las nuevas, la ambición de la juventud por ganarse un sitio en la mejor selección del mundo.

Convocatoria de España: ““ Porteras: Misa (Real Madrid), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Enith Salón (Servette FCCF). Defensas: Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Sandra Villafañe (Madrid CFF), Martina Fernández (Everton), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Lucía Corrales (London City Lionesses), Jana Fernández (London City Lionesses), Ona Batlle (FC Barcelona) y Olga Carmona (FC Barcelona). Centrocampistas: Alexia Putellas (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Patri Guijarro (FC Barcelona), Vicky López (FC Barcelona) y Clara Serrajordi (FC Barcelona). Delanteras: Eva Navarro (Real Madrid), Inma Gabarro (Everton), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid), Edna Imade (Bayern Múnich) y Ornella Vignola (Everton).