España inicia ante Islandia el camino hacia el Mundial de Brasil 2027 donde buscará revalidar el título

La selección española femenina de fútbol inicia su camino en su intento de revalidar el título de campeonas del mundo logrado en 2023 frente a la selección de Islandia en Castellón, en el primer partido del grupo A3 de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Brasil 2027, donde también se verán las caras ante Ucrania e Inglaterra.

Tras retener la corona de la Nations League hace tres meses en la final del Metropolitano ante Alemania, el equipo de Sonia Bermúdez arranca un reto de mayor calado: revalidar el título mundial que conquistaran en Nueva Zelanda tras imponerse en la final ante Inglaterra, equipo ante el que cayeron en la final de la pasada Eurocopa y rival más fuerte del grupo.

Con una mezcla de juventud y experiencia, España debuta ante Islandia, un equipo que no ha disputado ningún Mundial ni Juegos Olímpicos, pero que ha estado presente en cuatro Eurocopas, con su mejor clasificación en 2013 donde alcanzaron los cuartos de final.

En la pasada Eurocopa disputada en Suiza, Islandia cosechó tres derrotas en el grupo A, ante Finlandia (0-1), frente a las anfitrionas (2-0) y contra Noruega (4-3), pero Sonia Bermúdez alertó en la previa de la fortaleza física y el juego aéreo como claros aspectos a neutralizar del conjunto islandés.

El equipo dirigido por Thorsteinn Halldórsson desde 2021 tiene a Glódís Perla Viggósdóttir, capitana del Bayern de Múnich, como su principal referente en la zaga, mientras Sveindís Jane Jónsdóttir se perfila como la principal amenaza en ataque.