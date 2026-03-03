España inicia ante Islandia el camino hacia el Mundial de Brasil 2027 donde buscará revalidar el título
- Las actuales campeonas del mundo debutan en Castellón el grupo A3 donde también están Inglaterra y Ucrania
- En directo: España - Islandia, fase de clasificación del Mundial 2027, este martes a las 19:00 horas en La1 y RTVE Play
La selección española femenina de fútbol inicia su camino en su intento de revalidar el título de campeonas del mundo logrado en 2023 frente a la selección de Islandia en Castellón, en el primer partido del grupo A3 de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Brasil 2027, donde también se verán las caras ante Ucrania e Inglaterra.
Tras retener la corona de la Nations League hace tres meses en la final del Metropolitano ante Alemania, el equipo de Sonia Bermúdez arranca un reto de mayor calado: revalidar el título mundial que conquistaran en Nueva Zelanda tras imponerse en la final ante Inglaterra, equipo ante el que cayeron en la final de la pasada Eurocopa y rival más fuerte del grupo.
Con una mezcla de juventud y experiencia, España debuta ante Islandia, un equipo que no ha disputado ningún Mundial ni Juegos Olímpicos, pero que ha estado presente en cuatro Eurocopas, con su mejor clasificación en 2013 donde alcanzaron los cuartos de final.
En la pasada Eurocopa disputada en Suiza, Islandia cosechó tres derrotas en el grupo A, ante Finlandia (0-1), frente a las anfitrionas (2-0) y contra Noruega (4-3), pero Sonia Bermúdez alertó en la previa de la fortaleza física y el juego aéreo como claros aspectos a neutralizar del conjunto islandés.
El equipo dirigido por Thorsteinn Halldórsson desde 2021 tiene a Glódís Perla Viggósdóttir, capitana del Bayern de Múnich, como su principal referente en la zaga, mientras Sveindís Jane Jónsdóttir se perfila como la principal amenaza en ataque.
Oportunidad para las más jóvenes
Por su parte, Sonia Bermúdez ha rejuvenecido al equipo, con hasta once cambios respecto a la final de la Nations League ante Alemania del pasado mes de diciembre, algunos por lesión, como Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Cata Coll y Mapi León, otros por motivos personales, como el de la capitana Irene Paredes, o por estar de baja por maternidad, como es el caso de Esther González.
El encuentro es una oportunidad para las debutantes Sandra Villafañe, Martina Fernández, Aiara Aguirrezabala, y Ornella Vignola, todas ellas Sub-23. Además, Clara Serradori, que ya debutó con Bermúdez ante Suecia, y Lucía Corrales, presente en la primera convocatoria de Sonia Bermúdez, son un joven complemento a las futbolistas más asentadas como Vicky López, Salma Paralluelo y Fiamma Benítez.
Con Alexia Putellas y Mariona Caldentey a los mandos, España busca en Castellón ir engrasando la maquinaria de cara al objetivo del equipo de estar en el Mundial de Brasil en el verano de Brasil de 2027, algo que lograrían en caso de clasificarse como primeras de grupo el próximo mes de junio.