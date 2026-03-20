La Fórmula E llega a Madrid con Pepe Martí como esperanza española

La Fórmula E se estrena en Madrid este sábado con un e-Prix en el circuito del Jarama que reúne todos los alicientes para el desembarco de la competición en España.

Equipo con presencia española, Cupra Kiro, y piloto español, Pepe Martí, con el objetivo de lograr su mejor resultado en casa, ante 30.000 espectadores, en su temporada de estreno en el mundial de monoplazas eléctricos.

Su sexta posición, además de firmar la vuelta rápida de la carrera, en el segundo e-Prix de Yeda (Arabia Saudí), la cita previa a la de Madrid, le hace llegar al piloto español en su mejor momento de la temporada, informa Efe. "Tengo muchísimas ganas de correr en casa. Venimos de hacer el mejor resultado en Yeda, así que espero que podamos mantener esa trayectoria de buenos resultados. Espero que en el Jarama podamos seguir sumando puntos, pero hay que mantener los pies en el suelo, ya que es un campeonato difícil y hay que seguir aprendiendo”, aseguró Pepe Martí en la previa del e-Prix citado por la agencia.

El piloto español va cumpliendo etapas en su proceso de adaptación a un campeonato que exige una forma de conducir totalmente diferente a la que practicó temporadas anteriores, en Fórmula 2 y Fórmula 3, añade Efe.

Gestión de energía, de temperatura de batería, sin paradas en boxes para cambiar neumáticos y duelos en pista diferentes, con circuitos predominantemente urbanos en los que el cuerpo a cuerpo provoca toques que se asumen con mayor naturalidad que en otros campeonatos de monoplazas, siempre según la agencia.

De Valencia al Jarama Eso sí, no será el caso del e-Prix de Madrid, ya que este se disputa en un Madrid Jarama-RACE, circuito permanente, que cambia el paradigma de la Fórmula E. Un desembarco en Madrid que se fraguó hace dos años, en los test de pretemporada que se cancelaron en Valencia por la dana y que se organizaron en Madrid a contrarreloj. Pilotos y jefes de equipo quedaron encantados y la organización, con dos españoles --Alberto Longo y Alejandro Agag-- como cofundadores, se puso manos a la obra hasta poder cerrar la vuelta de la Fórmula E a España por primera vez desde el e-Prix de Valencia disputado en 2021, recuerda Efe.