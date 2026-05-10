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Crisis del hantavirus

El desembarco del crucero del hantavirus MV Hondius en Tenerife, en imágenes

El Hondius ya fondea en aguas canarias.
Vista del crucero del hantavirus Hondius mañana en aguas canarias. JORGE GUERRERO / AFP
RTVE.es

Poco antes de las 6 de la mañana hora canaria llegaba al puerto de Granadilla de Tenerife el crucero Hondius, en el que se surgió el brote de hantavirus que ha costado ya la vida a tres personas. A partir de ese momento se ha puesto en marcha el dispositivo para evacuar de la embarcación al pasaje, entre el cual se encuentran 14 españoles. Los ciudadanos españoles serán los primeros en desembarcar, seguidos de los que tengan como destino Países Bajos.

La operación de desembarco del MV Hondius, en imágenes:

Los pasajeros se someten a desinfección en la pista del aeropuerto

Preparativos a pie de escalerilla en el aeropuerto de Tenerife Sur antes del despegue hacia Madrid

Preparativos a pie de escalerilla en el aeropuerto de Tenerife Sur antes del despegue hacia Madrid REUTERS/Borja Suarez

Las labores de protección han continuado en la pista del aeropuerto Tenerife Sur, con cambio de los equipos de protección de los pasajeros y una desinfección individual.

Los primeros pasajeros suben al avión que les llevará a Madrid

Los primeros pasajeros evacuados esperan para embarcar en el avión que les llevará a Madrid

Los primeros pasajeros evacuados esperan para embarcar en el avión que les llevará a Madrid REUTERS / Borja Suarez

Los pasajeros españoles se someten a un proceso de desinfección a pie de escalerilla antes de subir al avión que les trasladará a Torrejón de Ardoz.

Esperando un desembarco que durará horas

Miembros del pasaje del crucero Hondius observan cómo otros pasajeros son trasladados a tierra

Miembros del pasaje del crucero Hondius observan cómo otros pasajeros son trasladados a tierra AP Photo

Tras los pasajeros españoles han descendido los pasajeros franceses y canadienses. Países Bajos, además de transportar a sus nacionales, se encargará también de los ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.

Comienza el traslado en autobús hacia el aeropuerto

Un pasajero del Hondius (d) se prepara para subir al autobús que le llevará al aeropuerto.

Un pasajero del Hondius (d) se prepara para subir al autobús que le llevará al aeropuerto. REUTERS / Hannah McKay

Los primeros grupos de pasajeros eran trasladados al aeropuerto Sur de Tenerife en torno a las 10 de la mañana. Desde allí, el vuelo con los españoles partirá hacia Madrid, donde quedarán ingresados en el hospital Gómez Ulla para hacer cuarentena.

Un dispositivo "inédito" para evitar cualquier riesgo de contagio

Un pasajero llega a tierra tras ser evacuado del crucero MV Hondius en Tenerife

Un pasajero llega a tierra tras ser evacuado del crucero MV Hondius en Tenerife AP Photo

A los pasajeros solo se les ha permitido llevar un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa. Ni el cuerpo de la mujer fallecido a bordo ni parte de la tripulación desembarcarán en Tenerife.

Los primeros españoles evacuados llegan a tierra

Primer traslado de los pasajeros del Hondius a tierra en el puerto de Granadilla

Primer traslado a tierra de los pasajeros del Hondius en el puerto de Granadilla REUTERS / Hannah McKay

Los primeros grupos de pasajeros, de nacionalidad española, eran trasladados en dos embarcaciones al puerto poco antes de las 10 de la mañana en Tenerife.

Amanece en el puerto de Granadilla con el barco fondeado

El buque

El buque Hondius, en el puerto de Granadilla con las primeras luces del día Jorge GUERRERO / AFP

La oscuridad de los primeros momentos de la llegada del Hondius dio paso al amanecer, momento en el que comenzaban los primeros preparativos de la operación.

El crucero Hondius llegó al puerto poco antes del amanecer

Llega al puerto tinerfeño de Granadilla el crucero del hantavirus MV Hondius para el desembarco

El crucero del hantavirus MV Hondius fondea en el puerto tinerfeño de Granadilla.

Eran alrededor de las 5:50 (hora de Canarias) cuando el MV Hondius entraba en el puerto de Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife, para fondear y que comenzaran los preparativos de la operación. Le acompañaba una embarcación de la Guardia Civil.

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