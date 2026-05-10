El Barça recibe a un Madrid en plena crisis de vestuario con la intención de cantar el alirón y ahondar en la herida
- Los 'merengues' visitan el Camp Nou en una de sus peores crisis de vestuario de su historia reciente
- FC Barcelona - Real Madrid, narración en vivo, domingo a las 21:00h. en RTVE.es
Un clásico es un clásico y más con la liga en juego y el Barcelona pudiendo cantar el alirón ante el 'eterno rival' en el Camp Nou, unas circunstancias que no se dan todas las temporadas. Son dos hechos que harían de este partido algo muy especial, en lo que lo deportivo estaría por encima de todo, y donde la prioridad del Real Madrid sería lograr una victoria que, al menos, pospusiese una semana más el título de los culés.
Pero lo estrictamente deportivo empieza a quedarse a un lado después de la semana 'negra' que se está viviendo en el club 'merengue', asediado por una polémica tras otra dentro de un vestuario que parece fuera de todo control. Viajes y peleas están ensombreciendo aún más la segunda temporada en blanco consecutiva del Madrid.
La última noticia, muy alejada de lo deportivo, ha opacado en los últimos días todo lo relacionado con un partido que debería estar por encima de todo. Hace apenas tres días ocurrió un suceso gravísimo en el vestuario del Real Madrid. Fede Valverde, uno de los capitanes, tuvo que ser trasladado al hospital por un golpe en la cabeza tras una pelea en el vestuario con su compañero de equipo Tchouaméni.
El galo habría empujado al uruguayo en plena discusión y este acabó golpeándose la cabeza con una mesa, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital para realizarle diversas pruebas. Ahora, Valverde tendrá que estar de baja entre 10 y 14 días.
El Madrid multa con medio millón de euros a cada jugador
Ante la gravedad de estos hechos, el propio club informó de que abrirán un expediente disciplinario a ambos futbolistas, que ya venían de protagonizar otro encontronazo el día anterior a la pelea que ambos protagonizaron este jueves, cuando todo comenzó.
La sanción, que se conoció este mismo viernes, es de 500.000 euros a cada jugador, aunque no se les ha impuesto ningún castigo deportivo. De hecho, Arbeloa confirmó en la rueda de prensa previa al partido que el francés irá convocado. El míster también se mostró "dolido" por la filtración y la calificó de "auténtica traición y deslealtad" al club que dirige.
Después de lo adelantado por Marca y confirmado posteriormente por TVE, el segundo capitán del Real Madrid emitió un comunicado en el que aseguraba que "en ningún momento llegaron a las manos", además de disculparse por tal situación.
"En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o que fue intencional, pero eso no sucedió", aseguró el charrúa.
Pero no ha sido el único incidente que han protagonizado los jugadores del Madrid estos días. Días antes, Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger también fueron protagonistas de otro encontronazo. Según desvelaron varios medios, el alemán habría abofeteado al español también en el vestuario, hecho que el propio canterano corroboró poco después en un comunicado público.
"Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado", escribía Carreras respecto a lo acontecido con el central germano del Madrid.
La semana negra' del Madrid
La 'semana negra' del Real Madrid comenzó con el partido ante el Espanyol, donde el equipo se jugaba aplazar el alirón del Barça y evitar tener que hacerle el pasillo en el Camp Nou en el clásico. Vinícius fue el encargado de asumir la responsabilidad y evitar con sus dos goles una imagen que hubiese supuesto la puntilla definitiva a la peor temporada del Madrid en la última década.
La controversia llegó tras el partido, al conocerse que uno de los pesos pesados del equipo, Kilyan Mbappé, que no jugó por lesión, se fue a París y Cerdeña con permiso del club. El problema, que el francés no asistió para apoyar a sus compañeros en un partido que era clave de cara al clásico.
"Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo", se expuso desde el entorno de Mbappé ante las críticas recibidas.
Su entrenador, Álvaro Arbeloa, también dejó un recado a su jugador en la rueda de prensa pospartido en la victoria ante el Espanyol, cuando fue cuestionado por su ausencia.
"Si quieres ser un equipo completo, el talento solo no vale. Me gusta ver cuando los jugadores entienden que no solo el compromiso es importante, son los valores del Real Madrid. No hemos creado el Real Madrid con jugadores que visten de esmoquin, sino con jugadores que salen con barro", enfatizó el técnico madridista.
Precisamente, otro de los problemas extrafutbolísticos de Arbeloa le viene por la falta de minutos de Carvajal y la ausencia consecutiva en las últimas dos convocatorias de Dani Ceballos.
Cuestionado por las dos ausencias seguidas del sevillano, el salmantino no fue muy explícito y se limitó a explicar, tras el partido ante el Betis, que lleva "a los que cree oportunos". Luego, tras no ser llamado a filas contra el Espanyol, Arbeloa aseguró ante los rumores de la mala relación que existe entre ambos que "lo que pasa dentro del vestuario, queda dentro".
Un panorama desolador dentro de un vestuario que echa chispas antes de medirse al Barcelona, que podría cantar el alirón tras el clásico. Las cuentas, sencillas, si empatan o vencen al eterno rival, serán matemáticamente campeones de Liga.
Ahora mismo, el Real Madrid está a 11 puntos de los azulgrana y, tras el clásico, quedarían 9 en juego, es decir, todo lo que no sea una victoria de los blancos, no impedirá que el Barcelona revalide el título conquistado la pasada campaña.