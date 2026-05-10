El Barça recibe a un Madrid en plena crisis de vestuario con la intención de cantar el alirón y ahondar en la herida

Un clásico es un clásico y más con la liga en juego y el Barcelona pudiendo cantar el alirón ante el 'eterno rival' en el Camp Nou, unas circunstancias que no se dan todas las temporadas. Son dos hechos que harían de este partido algo muy especial, en lo que lo deportivo estaría por encima de todo, y donde la prioridad del Real Madrid sería lograr una victoria que, al menos, pospusiese una semana más el título de los culés.

Pero lo estrictamente deportivo empieza a quedarse a un lado después de la semana 'negra' que se está viviendo en el club 'merengue', asediado por una polémica tras otra dentro de un vestuario que parece fuera de todo control. Viajes y peleas están ensombreciendo aún más la segunda temporada en blanco consecutiva del Madrid.

La última noticia, muy alejada de lo deportivo, ha opacado en los últimos días todo lo relacionado con un partido que debería estar por encima de todo. Hace apenas tres días ocurrió un suceso gravísimo en el vestuario del Real Madrid. Fede Valverde, uno de los capitanes, tuvo que ser trasladado al hospital por un golpe en la cabeza tras una pelea en el vestuario con su compañero de equipo Tchouaméni.

El galo habría empujado al uruguayo en plena discusión y este acabó golpeándose la cabeza con una mesa, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital para realizarle diversas pruebas. Ahora, Valverde tendrá que estar de baja entre 10 y 14 días.

El Madrid multa con medio millón de euros a cada jugador Ante la gravedad de estos hechos, el propio club informó de que abrirán un expediente disciplinario a ambos futbolistas, que ya venían de protagonizar otro encontronazo el día anterior a la pelea que ambos protagonizaron este jueves, cuando todo comenzó. La sanción, que se conoció este mismo viernes, es de 500.000 euros a cada jugador, aunque no se les ha impuesto ningún castigo deportivo. De hecho, Arbeloa confirmó en la rueda de prensa previa al partido que el francés irá convocado. El míster también se mostró "dolido" por la filtración y la calificó de "auténtica traición y deslealtad" al club que dirige. El Real Madrid sanciona a Valverde y Tchouaméni con 500.000 euros por su enfrentamiento en Valdebebas Después de lo adelantado por Marca y confirmado posteriormente por TVE, el segundo capitán del Real Madrid emitió un comunicado en el que aseguraba que "en ningún momento llegaron a las manos", además de disculparse por tal situación. "En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o que fue intencional, pero eso no sucedió", aseguró el charrúa. Arbeloa: "Que se filtre lo que pasa en el vestuario es una auténtica traición y deslealtad al Real Madrid" Antonio S. Sereno Pero no ha sido el único incidente que han protagonizado los jugadores del Madrid estos días. Días antes, Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger también fueron protagonistas de otro encontronazo. Según desvelaron varios medios, el alemán habría abofeteado al español también en el vestuario, hecho que el propio canterano corroboró poco después en un comunicado público. "Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado", escribía Carreras respecto a lo acontecido con el central germano del Madrid.