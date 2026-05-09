Arbeloa: "Que se filtre lo que pasa en el vestuario es una auténtica traición y deslealtad al Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que la filtración de la pelea entre Valverde y Tchouaméni en el vestuario después de un entrenamiento "es una auténtica traición y deslealtad al Real Madrid" porque "lo que pasa en el vestuario, se tiene que quedar en el vestuario". Además, ha confirmado que el galo estará en la lista de convocados para el clásico.

"Lo más grave y lo que más me duele es que lo que pase en el vestuario no se quede en el vestuario. Ha vivido situaciones peores cuando era jugador, esto ha sido un incidente en el que tuvimos la mala suerte de que Fede acabase con una brecha, y nada más, es un tema que tenemos que zanjar y que el club hizo muy bien en zanjar ayer. Los jugadores han asumido las consecuencias y a partir de ahí preparar el partido de mañana y a representar esta camiseta", ha enfatizado el míster en la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Barcelona.

"Se están diciendo muchas mentiras, es mentira que no son profesionales y es falso que me hayan faltado al respeto o que no jueguen porque tengan problemas conmigo. No lo voy a permitir porque es totalmente falso. Yo soy responsable de que no hayamos estado a la altura, pero en estos cuatro meses estoy orgulloso de los jugadores y de cómo me han recibido. A veces la frustración y la rabia dan situaciones que no queremos", ha proseguido.

Los dos futbolistas del Real Madrid protagonizaron una grave pelea en el vestuario este jueves después del entrenamiento que terminó con el uruguayo en el hospital con una brecha en la cabeza, por la que tendrá que estar de baja entre 10 y 14 días, sumando una nueva baja de cara al trascendental partido ante el 'eterno rival'.

Tras lo acontecido, tanto el segundo capitán 'merengue' como el galo mostraron sus disculpas en sendos comunicados y el club anunció que les abriría un expediente disciplinario que ha terminado en una sanción económica de 500.000 euros a cada uno, pero sin castigo deportivo.

"Estoy orgulloso de la contundencia con la que ha actuado el club, los jugadores han pedido perdón a la afición y eso me sirve. No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, por su esfuerzo y compromiso, por el amor con esta camiseta, y no lo voy a olvidar. Cuando habló de él, para mí un jugador que representa al Madrid es Juanito, ¿y no se equivocó nunca? Es al único jugador al que cantamos cada partido, porque defendió siempre este escudo y cómo no me voy a poder equivocar yo. Si por algo le queremos es porque era uno de los nuestros. Todos nos podemos equivocar y los dos merecen que pasemos página, son dos campeones de Europa y estoy orgulloso de ellos", ha proseguido la defensa de Arbeloa con Valverde y Tchouaméni.

Arbeloa "no sabe" quién es el 'topo' Cuestionado por si Fede Valverde merece seguir siendo uno de los capitanes del Real Madrid tras la lamentable pelea con su compañero de equipo, el entrenador salmantino no ha tenido ninguna duda: "Estoy muy, muy contento con la labor de los cuatro capitanes". Arbeloa ha dejado patente en una rueda de prensa monopolizada por la pelea, en una sala más llena de lo habitual, que la filtración es lo que más le ha molestado, aunque ha dejado claro que no sabe quién ha sido 'el topo'. "No, no trabajo en la CIA y no acuso a los jugadores, hay mucha gente alrededor del Real Madrid. Lo que pasa con mis jugadores va a quedar entre ellos y yo y dar ejemplo", ha explicado el míster. También se le ha preguntado por qué no intervino para evitar un conflicto que llevaba dos días fraguándose entre los dos jugadores, ante "lo que asume su responsabilidad". "Yo en el despacho no lo tengo dentro del vestuario y ojalá fuera así para controlarlo todo. Si el entrenador tenía que haber parado esto, lo asumo. Los jugadores saben que se han equivocado y tiene que servir de ejemplo para todo. Hay que seguir el camino", se ha justificado.