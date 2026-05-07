Mendy pasará por el quirófano y estará cinco meses de baja

Ferland Mendy no levanta cabeza. Con la confirmación de esta nueva, son siete las que el lateral ha sufrido en poco más de un año. Lo que le ha impedido jugar más de dos partidos seguidos en este periodo.

Fue en el partido del pasado tres de mayo cuando en el minuto catorce Mendy notó un pinchazo al realizar un sprint teniendo que ser sustituido. Al día siguiente, el Real Madrid informaba que se trataba de "una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha" y que quedaba "pendiente de evolución."

Durante la tarde de este lunes, el club ha confirmado a RTVE que el galo pasará por quirófano el próximo 11 de mayo.

Mendy solo ha jugado nueve partidos esta temporada. Hablamos de cinco en liga, tres en Champions y uno en la Supercopa de España. De todos estos, en apenas tres completó los noventa minutos.

Sigue el calvario para Mendy Una serie de lesiones que le hizo empezar la temporada a finales de noviembre en un partido contra Olympiacos, tras recaer en marzo de una lesión en los isquiotibiales. Fue en el partido en Grecia donde se volvió a lesionar. Esta vez de su bíceps femoral. Volvió a principio de año, pero en la Supercopa notó unas molestias en la pantorrilla que le dejaron otra vez en el dique seco. El francés retornó para la parte importante de la temporada. Sin embargo, tuvo que retirarse en el descanso del partido de vuelta de Champions contra el Manchester City tras notar una nueva dolencia en los isquiotibiales que lo apartó de los terrenos de juego un mes. Volvería a ser titular en la vuelta de Champions en Múnich dónde paró todo lo que pudo a Michael Olise. A partir de ese partido, su cuerpo aguantó un partido completo (contra el Betis) y menos de un cuarto de hora de hora en el RCDE Stadium.