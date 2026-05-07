Los Premios Platino arrancan con cinco galardones para 'El eternauta'

Los XIII Premios Platino Xcaret han arrancado este jueves con un acto inaugural en el que se han entregado 21 categorías, muchas técnicas, pero también los galardones que reconocen el trabajo de los actores y las actrices secundarias.

En un gran salón de convenciones del Parque Xcaret en la Riviera Maya, la primera en subir al escenario ha sido la actriz argentina Camila Pláate ataviada con un vestido corto rojo con una imagen muy alejada de su personaje, una mujer presa tras sufrir un aborto espontáneo en Belén.

Pláate ha agradecido el galardón a la mejor interpretación femenina de reparto diciendo que "la vida se hace con coraje, con alegría, con lucha y no con los vendepatrias". Ha recordado que este 7 de mayo era el cumpleaños de Eva Duarte y ha citado una frase suya: "Con la ceniza de los traidores, construiremos la patria de los humildes". Ha terminado su intervención así: "Palestina libre".

Argentina, protagonista La película argentina nació hace diez años en Uruguay, en aquella entrega de los Premios Platinos la actriz y directora, Dolores Fonzi, subió al escenario y desplegó una pancarta que rezaba "Libertad para Belén". A la productora, Leticia Cristi, le interesó la historia, que ya ha logrado el Premio Platino Educación en Valores. Apunta que Belén lleva ya "más de 500 proyecciones en ámbitos educativos, centros barriales e incluso en escuelas primarias", añade que el cine "trae memoria, tiende puentes, emociona" y es importante "la lucha colectiva, entender al otro y actuar, lo que hizo Soledad Deza (la abogada defensora que inspira la cinta)". Argentina también ha conseguido cinco Platino de entrada con El eternauta (sus intérpretes de reparto, montaje, música y efectos especiales), la gran favorita con permiso de Anatomía de un instante, que suma, de momento, cuatro premios técnicos (dirección de arte, sonido, fotografía y vestuario).

"Nadie se salva solo" La serie de ciencia ficción de Netflix basada en un cómic es distinguida por el trabajo de sus actores secundarios: César Troncoso y Andrea Pietro, que ha agradecido el Platino, el primer premio que le dan en 37 años de carrera. Su compañero de reparto ha agradecido al director y al equipo y ha subrayado que "nadie se salva solo" (leitmotiv de la producción). Otro compatriota, el actor argentino Guillermo Francella va a recibir el Premio Platino de Honor por toda su carrera, pero opta también al galardón de Mejor interpretación masculina por su papel en Homo argentum. Entre los actores secundarios, Álvaro Cervantes ha recogido el Platino por encarnar a Héctor, un padre primerizo en Sorda. Ha dedicado el premio a su tía que vive en México y desde pequeño le ha transmitido "el amor por este país y por su cultura". Ha defendido la necesidad de que el cine tenga subtítulos "para ser accesible a todos y todas". La brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que se fue de vacío en los Oscar ha logrado tres Platino (música, montaje y dirección de arte), pero opta a otros cinco; y Sirat, de Oliver Laxe, ha materializado tres premios (sonido, fotografía y efectos especiales) y compite por otros cuatro. Los ganadores de las 21 categorías con menos caché han recibido sus galardones en el acto inaugural de los Platino este jueves (consultar la lista).

Premios Platino 2026: lista completa de nominados

Mejor Película iberoamericana de ficción Aún es de noche en Caracas

Belén

Los domingos

El agente secreto

Sirat

Mejor Comedia iberoamericana de ficción La cena

Homo argentum

Un cabo suelto

Un poeta

Mejor Dirección Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'

Dolores Fonzi por 'Belén'

Kleber Mendonça Filho por 'El agente secreto'

Oliver Laxe por 'Sirat'

Mejor Guion Los domingos

El agente secreto

Sirat

Un poeta

Mejor Interpretación masculina Alberto San Juan por La cena

Guillermo Francella por Homo argentum

Ubeimar Ríos por Un poeta

Wagner Moura por El agente secreto

Mejor Interpretación femenina Blanca Soroa por Los domingos

Dolores Fonzi por Belén

Natalia Reyes por Aún es de noche en Caracas

Patricia López Arnaiz por Los domingos

Mejor Interpretación masculina de reparto Álvaro Cervantes por Sorda (ganador)

(ganador) Edgar Ramírez por Aún es de noche en Caracas

Juan Minujín por Los domingos

Rodrigo Santoro por El sendero azul

Mejor Interpretación femenina de reparto Camila Pláate por Belén (ganadora)

(ganadora) Dira Paes por Manas

Julieta Cardinali por Belén

Nagore Aramburu por Los domingos

Mejor Música original Maspalomas

El último blues del croata

Un poeta

El agente secreto (ganador)

Mejor montaje Los domingos

Sirat

El agente secreto (ganadora)

(ganadora) Un poeta

Mejor Dirección de arte La misteriosa mirada del flamenco

La cena

Belén

El agente secreto (ganadora)

Mejor Dirección de fotografía Los domingos

Belén

Un poeta

Sirat (ganadora)

Mejor Dirección de sonido Sirat (ganadora)

(ganadora) Cordillera de fuego

Belén

Sorda

Mejor Diseño de vestuario Los domingos

La cena (ganadora)

(ganadora) Belén

El agente secreto

Mejores efectos especiales Los tigres

Belén

Sirat (ganadora)

(ganadora) Aún es de noche en Caracas

Mejor maquillaje y peluquería Los domingos

El cautivo (ganadora)

(ganadora) O filho de mil homens

As meninas exemplares

Cine y educación en valores Belén (ganadora)

(ganadora) La mujer de la fila

Manas

Sorda

Mejor Película de Animación Decorado

Olivia y las nubes

Soy Frankelda

Kayara

Mejor Película documental Bajo las banderas, el sol

Flores para Antonio

Tardes de soledad

Apocalipsis en el Trópico

Premio Platino a la Mejor Ópera prima Manas

La misteriosa mirada del flamenco

Sorda

No nos moverán

Mejor Miniserie o Teleserie cinematográfica iberoamericana 'Anatomía de un instante'

'Chespirito: sin querer queriendo'

'El eternauta'

'Las muertas'

Mejor Interpretación masculina en miniserie o teleserie Álvaro Morte por Anatomía de un instante

Javier Cámara por Yakarta

Leonardo Sbaraglia por Menem

Ricardo Darín por El eternauta

Mejor Interpretación femenina en miniserie o teleserie Candela Peña por Furia

Carla Quílez por Yakarta

Griselda Siciliani por Envidiosa

Paulina Gaitán por Las muertas

Mejor Interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie César Troncoso por El eternauta (ganador)

(ganador) David Lorente por Anatomía de un instante

Eduard Fernández por Anatomía de un instante

Juan Lecanda por Chespirito: sin querer queriendo

Mejor Interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie Andrea Pietra por El eternauta (ganadora)

(ganadora) Leticia Huijara por Las muertas

Lorena Vega por Envidiosa

Yalitza Aparicio por Cometierra

Mejor Creador de miniserie o teleserie Cinematográfica Bruno Stagnaro por El eternauta

Mariano Valera y Ariel Winograd por Menem

Rafa Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Aráujo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante

Rodrigo Guerrero por Estado de fuga: 1986

Mejor Música original en teleserie o miniserie Angela Diniz: assasinada e condenada

El eternauta (ganadora)

(ganadora) Anatomía de un instante

Estado de fuga: 1986

Mejor Dirección de montaje en teleserie o miniserie El eternauta (ganadora)

(ganadora) Menem

Anatomía de un instante

Juan Gabriel: debo, puedo y quiero

Mejor Dirección de arte en teleserie o miniserie El eternauta

Menem

Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) Las muertas

Mejor Dirección de fotografía en teleserie o miniserie Las muertas

Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) El eternauta

Estado de fuga: 1986

Mejor Dirección de sonido en teleserie o miniserie Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) El eternauta

Estado de fuga: 1986

Mentiras: la serie

Mejor Diseño de vestuario en teleserie o miniserie Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) El eternauta

Estado de fuga: 1986

Nadie nos vio partir

Menem

Mejores efectos especiales en teleserie o miniserie Cometierra

El eternauta (ganadora)

(ganadora) Menem

Cada minuto cuenta' (T2)

Mejor maquillaje y peluquería en teleserie o miniserie Mentiras: la serie

El eternauta

Menem (ganadora)

(ganadora) Anatomía de un instante