Los Premios Platino arrancan con cinco galardones para 'El eternauta'
- La serie argentina tiene la mejor actriz y actor de reparto, montaje, música y efectos especiales
- Anatomía de un instante le sigue los talones con cuatro Platino
Los XIII Premios Platino Xcaret han arrancado este jueves con un acto inaugural en el que se han entregado 21 categorías, muchas técnicas, pero también los galardones que reconocen el trabajo de los actores y las actrices secundarias.
En un gran salón de convenciones del Parque Xcaret en la Riviera Maya, la primera en subir al escenario ha sido la actriz argentina Camila Pláate ataviada con un vestido corto rojo con una imagen muy alejada de su personaje, una mujer presa tras sufrir un aborto espontáneo en Belén.
Pláate ha agradecido el galardón a la mejor interpretación femenina de reparto diciendo que "la vida se hace con coraje, con alegría, con lucha y no con los vendepatrias". Ha recordado que este 7 de mayo era el cumpleaños de Eva Duarte y ha citado una frase suya: "Con la ceniza de los traidores, construiremos la patria de los humildes". Ha terminado su intervención así: "Palestina libre".
Argentina, protagonista
La película argentina nació hace diez años en Uruguay, en aquella entrega de los Premios Platinos la actriz y directora, Dolores Fonzi, subió al escenario y desplegó una pancarta que rezaba "Libertad para Belén". A la productora, Leticia Cristi, le interesó la historia, que ya ha logrado el Premio Platino Educación en Valores.
Apunta que Belén lleva ya "más de 500 proyecciones en ámbitos educativos, centros barriales e incluso en escuelas primarias", añade que el cine "trae memoria, tiende puentes, emociona" y es importante "la lucha colectiva, entender al otro y actuar, lo que hizo Soledad Deza (la abogada defensora que inspira la cinta)".
Argentina también ha conseguido cinco Platino de entrada con El eternauta (sus intérpretes de reparto, montaje, música y efectos especiales), la gran favorita con permiso de Anatomía de un instante, que suma, de momento, cuatro premios técnicos (dirección de arte, sonido, fotografía y vestuario).
"Nadie se salva solo"
La serie de ciencia ficción de Netflix basada en un cómic es distinguida por el trabajo de sus actores secundarios: César Troncoso y Andrea Pietro, que ha agradecido el Platino, el primer premio que le dan en 37 años de carrera. Su compañero de reparto ha agradecido al director y al equipo y ha subrayado que "nadie se salva solo" (leitmotiv de la producción).
Otro compatriota, el actor argentino Guillermo Francella va a recibir el Premio Platino de Honor por toda su carrera, pero opta también al galardón de Mejor interpretación masculina por su papel en Homo argentum.
Entre los actores secundarios, Álvaro Cervantes ha recogido el Platino por encarnar a Héctor, un padre primerizo en Sorda. Ha dedicado el premio a su tía que vive en México y desde pequeño le ha transmitido "el amor por este país y por su cultura". Ha defendido la necesidad de que el cine tenga subtítulos "para ser accesible a todos y todas".
La brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que se fue de vacío en los Oscar ha logrado tres Platino (música, montaje y dirección de arte), pero opta a otros cinco; y Sirat, de Oliver Laxe, ha materializado tres premios (sonido, fotografía y efectos especiales) y compite por otros cuatro.
Los ganadores de las 21 categorías con menos caché han recibido sus galardones en el acto inaugural de los Platino este jueves (consultar la lista).
Premios Platino 2026: lista completa de nominados
Mejor Película iberoamericana de ficción
- Aún es de noche en Caracas
- Belén
- Los domingos
- El agente secreto
- Sirat
Mejor Comedia iberoamericana de ficción
- La cena
- Homo argentum
- Un cabo suelto
- Un poeta
Mejor Dirección
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'
- Dolores Fonzi por 'Belén'
- Kleber Mendonça Filho por 'El agente secreto'
- Oliver Laxe por 'Sirat'
Mejor Guion
- Los domingos
- El agente secreto
- Sirat
- Un poeta
Mejor Interpretación masculina
- Alberto San Juan por La cena
- Guillermo Francella por Homo argentum
- Ubeimar Ríos por Un poeta
- Wagner Moura por El agente secreto
Mejor Interpretación femenina
- Blanca Soroa por Los domingos
- Dolores Fonzi por Belén
- Natalia Reyes por Aún es de noche en Caracas
- Patricia López Arnaiz por Los domingos
Mejor Interpretación masculina de reparto
- Álvaro Cervantes por Sorda (ganador)
- Edgar Ramírez por Aún es de noche en Caracas
- Juan Minujín por Los domingos
- Rodrigo Santoro por El sendero azul
Mejor Interpretación femenina de reparto
- Camila Pláate por Belén (ganadora)
- Dira Paes por Manas
- Julieta Cardinali por Belén
- Nagore Aramburu por Los domingos
Mejor Música original
- Maspalomas
- El último blues del croata
- Un poeta
- El agente secreto (ganador)
Mejor montaje
- Los domingos
- Sirat
- El agente secreto (ganadora)
- Un poeta
Mejor Dirección de arte
- La misteriosa mirada del flamenco
- La cena
- Belén
- El agente secreto (ganadora)
Mejor Dirección de fotografía
- Los domingos
- Belén
- Un poeta
- Sirat (ganadora)
Mejor Dirección de sonido
- Sirat (ganadora)
- Cordillera de fuego
- Belén
- Sorda
Mejor Diseño de vestuario
- Los domingos
- La cena (ganadora)
- Belén
- El agente secreto
Mejores efectos especiales
- Los tigres
- Belén
- Sirat (ganadora)
- Aún es de noche en Caracas
Mejor maquillaje y peluquería
- Los domingos
- El cautivo (ganadora)
- O filho de mil homens
- As meninas exemplares
Cine y educación en valores
- Belén (ganadora)
- La mujer de la fila
- Manas
- Sorda
Mejor Película de Animación
- Decorado
- Olivia y las nubes
- Soy Frankelda
- Kayara
Mejor Película documental
- Bajo las banderas, el sol
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- Apocalipsis en el Trópico
Premio Platino a la Mejor Ópera prima
- Manas
- La misteriosa mirada del flamenco
- Sorda
- No nos moverán
Mejor Miniserie o Teleserie cinematográfica iberoamericana
- 'Anatomía de un instante'
- 'Chespirito: sin querer queriendo'
- 'El eternauta'
- 'Las muertas'
Mejor Interpretación masculina en miniserie o teleserie
- Álvaro Morte por Anatomía de un instante
- Javier Cámara por Yakarta
- Leonardo Sbaraglia por Menem
- Ricardo Darín por El eternauta
Mejor Interpretación femenina en miniserie o teleserie
- Candela Peña por Furia
- Carla Quílez por Yakarta
- Griselda Siciliani por Envidiosa
- Paulina Gaitán por Las muertas
Mejor Interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie
- César Troncoso por El eternauta (ganador)
- David Lorente por Anatomía de un instante
- Eduard Fernández por Anatomía de un instante
- Juan Lecanda por Chespirito: sin querer queriendo
Mejor Interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie
- Andrea Pietra por El eternauta (ganadora)
- Leticia Huijara por Las muertas
- Lorena Vega por Envidiosa
- Yalitza Aparicio por Cometierra
Mejor Creador de miniserie o teleserie Cinematográfica
- Bruno Stagnaro por El eternauta
- Mariano Valera y Ariel Winograd por Menem
- Rafa Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Aráujo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante
- Rodrigo Guerrero por Estado de fuga: 1986
Mejor Música original en teleserie o miniserie
- Angela Diniz: assasinada e condenada
- El eternauta (ganadora)
- Anatomía de un instante
- Estado de fuga: 1986
Mejor Dirección de montaje en teleserie o miniserie
- El eternauta (ganadora)
- Menem
- Anatomía de un instante
- Juan Gabriel: debo, puedo y quiero
Mejor Dirección de arte en teleserie o miniserie
- El eternauta
- Menem
- Anatomía de un instante (ganadora)
- Las muertas
Mejor Dirección de fotografía en teleserie o miniserie
- Las muertas
- Anatomía de un instante (ganadora)
- El eternauta
- Estado de fuga: 1986
Mejor Dirección de sonido en teleserie o miniserie
- Anatomía de un instante (ganadora)
- El eternauta
- Estado de fuga: 1986
- Mentiras: la serie
Mejor Diseño de vestuario en teleserie o miniserie
- Anatomía de un instante (ganadora)
- El eternauta
- Estado de fuga: 1986
- Nadie nos vio partir
- Menem
Mejores efectos especiales en teleserie o miniserie
- Cometierra
- El eternauta (ganadora)
- Menem
- Cada minuto cuenta' (T2)
Mejor maquillaje y peluquería en teleserie o miniserie
- Mentiras: la serie
- El eternauta
- Menem (ganadora)
- Anatomía de un instante
Mejor serie de larga duración
- La promesa
- Belleza fatal
- Sueños de libertad
- 'Velvet: el nuevo imperio
Los Platino premian lo mejor del audiovisual iberoamericano del año y en esta decimotercera edición entran el liza 30 películas y 19 series, producidas en 14 países diferentes.