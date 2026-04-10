El actor argentino Guillermo Francella, premio Platino de Honor 2026

No hay dos sin tres, el argentino Guillermo Francella atesora ya dos premios Platino por su labor actoral y sumará este año el Platino de Honor 2026 por su "sobresaliente" trayectoria interpretativa que ha ayudado a conformar "la memoria sentimental" del público iberoamericano.

El comediante porteño lo recibirá durante la gala de los XIII Premios Platino Xcaret, el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya de México. El de Honor lo tiene seguro, pero podría llevarse a casa otro premio más, ya que está nominado a la mejor interpretación masculina.

El actor considera en una entrevista con Efe que "arriesgar y no estar cómodo" ha sido la clave de sus más de cuatro décadas de exitosa trayectoria. Añade que el galardón le resulta "muy movilizante" y le recuerda "el honor de la misión de ser actor".

Actor popular Francella se ha consolidado como uno de los actores más populares y reconocibles de Argentina, con permiso de Ricardo Darín, que le precedió en el premio Platino de Honor en 2016. El intérprete de 71 años ha desarrollado una larga carrera en cine, teatro y televisión. El éxito internacional le llegó con la oscarizada El secreto de sus ojos, película de culto y obra cumbre del cine iberoamericano, dirigida por Juan José Campanella, pero no era un recién llegado. Francella había protagonizado cintas muy populares como la mexicana Rudo y Cursi de Carlos Cuarón. Meterse en la piel del líder de una banda criminal que aterrorizó Argentina a principios de los años 80, Arquímedes Puccio, en El clan le valió el Platino al mejor actor, una película por la que Pablo Trapero logró el León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia.

Éxitos de taquilla En la pequeña pantalla, la serie El encargado, creada por Duprat y Cohn, fue un fenómeno en Argentina, España y otros países de Latinoamérica. El papel de Francella logró el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie en 2023. Su último estreno, Homo Argentum, también con Duprat y Cohn, ha alcanzado cifras récord de taquilla en Argentina y le ha supuesto una nominación como mejor actor en esta edición de los Platino, donde la película también compite como Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción. La filmografía de Francella incluye títulos como Los que aman, odian (Alejandro Maci), adaptación de la obra de Silvina Ocampo y Bioy Casares; Animal (Armando Bo); o El robo del siglo (Ariel Winograd). Con la llegada de las plataformas, protagonizó Granizo (Marcos Carnevale), estrenada en Netflix y convertida en un éxito global, así como el thriller La extorsión (Martino Zaidelis).

Rey de la comedia La búsqueda de nuevos desafíos interpretativos le ha llevado a ponerse a las órdenes de Ana Katz (Los marziano), Eduard Cortés (Atraco), Marcos Carnevale (Corazón de León), Daniel Burman (El misterio de la felicidad), o Gastón Duprat y Mariano Cohn (Mi obra maestra). En el ámbito televisivo, su nombre está ligado a éxitos de la comedia argentina como De carne somos, La familia Benvenuto, Brigada cola, Un hermano es un hermano, Naranja y media, Trillizos, Poné a Francella, Durmiendo con mi jefe, Casados con hijos o El hombre de tu vida. Nacido en Buenos Aires en 1955, la innegable conexión con el público de Francella ha sido reconocida con diez premios de la televisión argentina: nueve Martín Fierro como actor de comedia y el Martín Fierro de Oro de Cine y Series en 2024.