Almeida pide a las empresas que faciliten el teletrabajo durante la visita del papa a Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a las empresas que fomenten el teletrabajo del 3 al 9 de junio de cara a la visita del papa León XIV, puesto que supondrá "afecciones importantes" al tráfico tanto en el entorno de la Plaza de Cibeles como en la Plaza de Lima desde el próximo 25 de mayo.

Almeida ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno los dispositivos de seguridad, emergencias y movilidad con motivo de la visita del pontífice. Arropado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el alcalde no ha obviado que se trata de un "acontecimiento histórico" de una "magnitud prácticamente sin precedentes", que hará que las afecciones en la ciudad no se limiten a los cuatro días de visita, sino también a los diez anteriores y a los dos posteriores.

El alcalde ha pedido que desde las empresas y centros de trabajo se facilite el teletrabajo y un horario flexible de entrada y salida entre el 3 y el 9 de junio, como así se hará para los empleados municipales. El Ayuntamiento, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público durante la visita del papa, ha establecido que los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y Bicimad serán gratuitos desde el 3 al 9 de junio y el sector del taxi operará toda su flota los días 6 y 7 de junio.

¿Dónde se producirán los cortes? Las plazas de Cibeles y Lima van a ser los dos puntos centrales alrededor de los cuales las restricciones van a ser mayores y donde desde este jueves comenzarán las afecciones con reducción paulatina de carriles para la circulación hasta llegar al cierre total de ambos ejes desde el miércoles 3 en Lima y el jueves 4 de junio en Cibeles. Almeida ha afirmado que sí se podrá circular por los accesos que no estén directamente afectados por los cortes al tráfico y que están trabajando con plataformas como Google y Waze para que actualicen en tiempo real el estado del tráfico y generen también en tiempo real una ruta alternativa. Para aquellos ciudadanos a los que les resulte imprescindible el privado, se recomienda como vía principal para los desplazamientos la M-30, así como evitar el centro de la ciudad. No obstante, se establecen como vías alternativas en la zona interior a la M-30 aquellas que cuentan con mayor capacidad y no están afectadas por las ocupaciones, como pueden ser las calles de Bravo Murillo o Santa Engracia en la zona oeste; Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela o Joaquín Costa en la zona este y para desplazamientos norte y sur. En desplazamientos este y oeste, viales como Costa Rica, Alberto Alcocer o Doctor Esquerdo también son vías alternativas. Interior moviliza a más de 13.000 agentes para garantizar la seguridad en la visita del papa Daniel Herrero Con motivo de las celebraciones, se desplegará un dispositivo de 140 agentes de movilidad. En Cibeles, las cargas y descargas nocturnas, sin ocupación de calzada, comienzan este jueves 21. El sábado, 23 de mayo, quedará ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos, sentido norte. La siguiente semana, el lunes 25, se procederá a la ocupación de las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para la instalación de la plataforma reservada al coro de la eucaristía. Ese mismo día comenzará el montaje del altar, aunque estos trabajos no supondrán una ocupación de calzada. Será el 4 de junio cuando se realice el corte prácticamente total del tráfico en la plaza de Cibeles. También este jueves en la plaza de Lima se ocupará de forma permanente el carril izquierdo del paseo de la Castellana en sentido norte, desde la plaza de San Juan de la Cruz hasta Raimundo Fernández Villaverde. El lunes 25, se ocuparán todos los carriles centrales del paseo de la Castellana en esta plaza, de forma que los vehículos podrán circular por los carriles centrales hasta la glorieta de Lima, teniéndose que desviar desde allí a los carriles laterales. El 3 de junio se procederá al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales del paseo de la Castellana. Madrid anuncia que museos e iglesias abrirán tras la vigilia con el papa y que Niña Pastori cantará en Carabanchel Santiago Riesco Pérez