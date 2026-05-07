Madrid anuncia que museos e iglesias abrirán por la noche tras la vigilia y que Niña Pastori cantará en Carabanchel
- La vigilia juvenil del 6 de junio incluirá tres momentos en la Plaza de Lima: música, diálogo y oración
- El arzobispado detalla el cierre musical en el centro de personas sin hogar y el carácter social del viaje
La archidiócesis de Madrid ha desvelado este jueves nuevos detalles sobre la visita del Papa León XIV a la capital, prevista del 6 al 9 de junio de 2026. Entre las principales novedades destaca una intensa programación para la noche del sábado 6 de junio, que convertirá a Madrid en un auténtico epicentro de espiritualidad, diálogo y cultura con la apertura excepcional de templos en el centro de la capital y de más de una veintena de museos y espacios artísticos.
Tres fases en la vigilia de Lima
La directora pastoral del viaje, Laura Moreno, ha explicado que la vigilia en la plaza de Lima, uno de los actos centrales del sábado, se estructurará en tres momentos bien diferenciados para facilitar el encuentro con los jóvenes. La jornada comenzará con un bloque musical que contará con la participación de grupos como Hakuna y Siloé.
A esta primera fase le seguirá un diálogo informal y directo de Robert Prevost con jóvenes y adolescentes. Finalmente, el encuentro concluirá con un tercer momento dedicado a la oración y la contemplación antes del cierre oficial de la jornada.
Como novedad destacada, Moreno ha anunciado que, tras la finalización de esta vigilia, "los museos se abrirán, también las iglesias", permitiendo una experiencia de "noche blanca" espiritual y cultural en toda la ciudad.
El "colorido" de Niña Pastori con los últimos
La dimensión social de la visita también ha sumado nombres propios. El sábado 6 a las 18:00 horas, León XIV acudirá al centro CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid, en el barrio de Carabanchel, para encontrarse con personas sin hogar.
Moreno ha confirmado que la artista Niña Pastori actuará al término de este encuentro de forma generosa para dar "ese colorido" a un evento marcado por la atención a los más vulnerables.
Este gesto refuerza el mensaje de la organización sobre la importancia de los "últimos". Monseñor Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid, ha destacado que el papa "abre el viaje con los empobrecidos y lo cerrará con los más abandonados". Según Martín, la presencia del Pontífice con ellos busca que la sociedad aprenda a "mirar la realidad con los ojos de los empobrecidos".
Un viaje para "alzar la mirada"
El cardenal José Cobo ha subrayado que toda esta movilización, que incluye a "todo el tejido diocesano", busca que el evento tenga "alma" y no se quede solo en "fuegos artificiales".
"Queremos que el Papa venga para que nos ayude a mirar más alto", ha afirmado el arzobispo, insistiendo en que el mensaje del papa desde Madrid se lanzará hacia todo el mundo.
Por su parte, el director técnico del viaje, Yago de la Cierva, ha agradecido la colaboración de las administraciones y empresas, señalando que, aunque se espera que los aforos se queden pequeños, el espíritu de comunidad "dejará huella" en la ciudad.
La agenda continuará los días siguientes con la misa en Cibeles, el evento 'Tejer Redes' en el Movistar Arena y un gran encuentro de las personas que animan las diócesis de Madrid, Getafe, Alcalá en el estadio Santiago Bernabéu.
Madrid se vuelca con el papa: 50.000 plazas y 18.000 voluntarios
Madrid habilitará 50.000 plazas en colegios, polideportivos y parroquias para acoger a los jóvenes que viajarán desde toda España. Una de las novedades logísticas es que muchos de los participantes dormirán al raso a lo largo del paseo de la Castellana para asistir al multitudinario festival de la fe.
Más de dieciocho mil voluntarios se encargarán de coordinar los actos y recibir al pontífice en el aeropuerto de Barajas. Le acompañarán en su recorrido con el papamóvil hasta el Palacio Real. El papa cerrará su estancia en Madrid con un encuentro especial en el recinto de IFEMA para agradecer personalmente la generosa dedicación de los voluntarios durante su visita a la capital.