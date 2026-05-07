Madrid anuncia que museos e iglesias abrirán por la noche tras la vigilia y que Niña Pastori cantará en Carabanchel

La archidiócesis de Madrid ha desvelado este jueves nuevos detalles sobre la visita del Papa León XIV a la capital, prevista del 6 al 9 de junio de 2026. Entre las principales novedades destaca una intensa programación para la noche del sábado 6 de junio, que convertirá a Madrid en un auténtico epicentro de espiritualidad, diálogo y cultura con la apertura excepcional de templos en el centro de la capital y de más de una veintena de museos y espacios artísticos.

Tres fases en la vigilia de Lima La directora pastoral del viaje, Laura Moreno, ha explicado que la vigilia en la plaza de Lima, uno de los actos centrales del sábado, se estructurará en tres momentos bien diferenciados para facilitar el encuentro con los jóvenes. La jornada comenzará con un bloque musical que contará con la participación de grupos como Hakuna y Siloé. A esta primera fase le seguirá un diálogo informal y directo de Robert Prevost con jóvenes y adolescentes. Finalmente, el encuentro concluirá con un tercer momento dedicado a la oración y la contemplación antes del cierre oficial de la jornada. Como novedad destacada, Moreno ha anunciado que, tras la finalización de esta vigilia, "los museos se abrirán, también las iglesias", permitiendo una experiencia de "noche blanca" espiritual y cultural en toda la ciudad.

El "colorido" de Niña Pastori con los últimos La dimensión social de la visita también ha sumado nombres propios. El sábado 6 a las 18:00 horas, León XIV acudirá al centro CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid, en el barrio de Carabanchel, para encontrarse con personas sin hogar. Moreno ha confirmado que la artista Niña Pastori actuará al término de este encuentro de forma generosa para dar "ese colorido" a un evento marcado por la atención a los más vulnerables. Este gesto refuerza el mensaje de la organización sobre la importancia de los "últimos". Monseñor Vicente Martín, obispo auxiliar de Madrid, ha destacado que el papa "abre el viaje con los empobrecidos y lo cerrará con los más abandonados". Según Martín, la presencia del Pontífice con ellos busca que la sociedad aprenda a "mirar la realidad con los ojos de los empobrecidos".