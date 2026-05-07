Marco Rubio se reúne en el Vaticano con León XIV en plena crisis entre el pontífice y la Administración Trump

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha llegado este jueves al Vaticano para reunirse con el papa León XIV en plena crisis entre el pontífice y la Administración Trump. El último desencuentro se produjo el miércoles, cuando Trump acusó al obispo de Roma de "poner en peligro" a "mucha gente", a lo que el papa, que en los últimos meses ha criticado la postura migratoria y belicista del mandatario republicano, respondió que su misión es "predicar" el Evangelio y la paz.

"Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente", declaró Trump el miércoles en una entrevista en la cadena de televisión conservadora Salem News Channel. Previamente, el presidente había instado a Leon XIV, el primer papa de origen estadounidense de la historia, a "concentrarse en ser un gran papa, no un político" y defendió que su actitud estaba "perjudicando" a la Iglesia Católica.

El último encuentro entre Rubio, que profesa con orgullo la fe católica, y el papa se produjo en mayo de 2025, en una reunión en la que también participó el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance.

León XIV: "Si alguien desea criticarme, que lo haga con la verdad" "El papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No creo que eso sea bueno", defendió Donald Trump en su última dosis de críticas contra el pontífice. Como respuesta, el papa insistió en que la misión de la Iglesia es "predicar el evangelio y la paz" y defendió que la institución que dirige "siempre" se ha manifestado contra todas las armas nucleares. "No cabe duda alguna al respecto", sentenció Leon XIV que, tras un inicio tibio en sus reivindicaciones, hace meses decidió alzar la voz contra las decisiones tomadas por Trump. "Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad", argumentó el pontífice. Leon XV indicó que es "mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear" y defendió que, aunque la Iglesia ha permitido históricamente la "legítima defensa", "hablar de guerra justa hoy en día es un problema muy complejo que debe analizarse en muchos niveles". El papa Leon XIV recibirá el jueves a Marco Rubio en el Vaticano tras las críticas de Trump al pontífice