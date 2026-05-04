El papa Leon XIV recibirá el jueves a Marco Rubio en el Vaticano tras las críticas de Trump al pontífice

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará a El Vaticano este jueves para reunirse con el papa León XIV en una visita que se produce tras los múltiples ataques lanzados durante el mes de abril por el presidente Donald Trump contra el pontífice. El último encuentro entre ambos se produjo en mayo de 2025, en una reunión en la que también participó el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance. La cita tendrá lugar este jueves a las 11.30 hora local en el Palacio Apostólico vaticano.

León XIV, el primer pontífice estadounidense de la historia, ya había criticado las políticas migratorias de Trump antes de su elección como jefe de la Iglesia católica. Sin embargo, en las últimas semanas el papa elevó sus críticas al mandatario estadounidense al tachar de "inaceptable" su amenaza de acabar con "toda una civilización" en su guerra contra Teherán. Como era de esperar, Trump respondió al pontífice acusándole de "débil" y "pésimo en política exterior".