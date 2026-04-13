La imagen de Trump como Jesucristo hecha con IA: de la polémica a la retirada en menos de 24 horas

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó desde su red social, Truth Social, una ilustración de él caracterizado como Jesucristo generada con inteligencia artificial. La publicación llegaba poco después de los reproches del líder estadounidense al Papa León XIV por su postura sobre Irán y Venezuela. Sin embargo, esta imagen ya no aparece en su perfil, la ha eliminado. Una decisión que se produce tras las críticas por parte de sectores conservadores, tal y como han destacado medios internacionales.

La imagen publicada el 12 de abril por Trump en su perfil de Truth Social muestra al presidente como si fuera Jesucristo poniendo su mano sobre un enfermo y rodeado de varias personas: entre ellas, una enfermera y un soldado. De fondo, se ve la bandera de Estados Unidos, dos águilas y la Estatua de la Libertad, entre otros elementos.

Una imagen creada con IA a partir de otra difundida en febrero La ilustración difundida por Donald Trump en su red social está creada con IA. En VerificaRTVE hemos analizado la foto difundida por el presidente estadounidense con las herramientas de detección de IA de IVERES, Hive y SightEngine. Como puedes comprobar en la imagen inferior, todas ellas concluyen que se trata de una imagen creada con IA. Además, Hive y SightEngine coinciden en que el contenido se ha generado con GPT Image. Resultados del análisis de la imagen con las herramientas de detección de IA de IVERES, Hive y SightEngine VerificaRTVE Según señala el medio británico The Guardian, esta “imagen generada por IA que compartió Trump no era la original" sino que “apareció por primera vez a principios de febrero, publicada (y eliminada este 13 de abril) en X por Nick Adams, un comentarista conservador" que suele “compartir contenido de Trump generado por IA y con temática bíblica”. Explican que “en la versión de Adams, una silueta de un soldado estadounidense aparece al fondo” mientras que en la versión difundida por Trump, “ese soldado ha sido retocado con Photoshop y se convierte en una figura demoníaca con cuernos que se alzan detrás del presidente mientras realiza su milagro”. Trump ha borrado la imagen después de recibir críticas desde sectores conservadores. Tal y como expone el Washington Post, la imagen “suscitó rápidas críticas por parte de algunos cristianos evangélicos y católicos conservadores que, por lo demás, han expresado un apoyo casi constante a las decisiones de Trump.” Aunque, según las declaraciones de un funcionario del Gobierno en el mismo artículo, “la indignación conservadora se disipará en cuestión de días, como suele ocurrir”. El papa León XIV respondió a la provocación de Trump asegurando que "no le da miedo" y aseguró que seguirá "alzando la voz" contra la guerra. "Hay demasiadas personas sufriendo en el mundo hoy en día", dijo. "Demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas. Y creo que alguien tiene que alzar la voz y decir que hay una mejor manera", añadió.