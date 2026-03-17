Guerra de Irán: Trump se contradice en un mismo discurso sobre la ayuda de otros países a EE.UU.
- Guerra en Irán: los cambios de versión de EE.UU. para justificar el conflicto
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado mensajes contradictorios sobre la disposición de otros países a "ayudar" a su Gobierno en la protección del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán durante la guerra en Oriente Próximo. En un mismo discurso este lunes, Trump ha dicho que cuando Estados Unidos necesita ayuda, los países a los que protege "no están allí" y luego ha afirmado que "ya están viniendo" algunos países para ayudarles en ese paso estratégico para el transporte de petróleo.
"Si alguna vez nosotros necesitáramos ayuda, ellos no estarán allí para nosotros", ha dicho Trump este lunes, en referencia a los países a los que asegura que Estados Unidos ha estado "protegiendo" durante años. En ese mismo discurso en la Casa Blanca, Trump ha afirmado 32 minutos después que hay "algunos países" que son "verdaderamente entusiastas" y que "ya" están desplazándose al estrecho de Ormuz. "Ya están viniendo. Ellos ya han empezado a dirigirse hacia allí", ha indicado.
Un minuto después, el mandatario estadounidense ha recalcado que "en caso de necesidad", los países a los que ha ayudado Estados Unidos no le "protegerán" y ha subrayado que el apoyo en el estrecho de Ormuz "no es una necesidad".
Pocos segundos después, su argumento ha cambiado: "Si necesitamos sus buques de minas y si necesitamos cualquier cosa o cualquier pieza de un sistema que puedan tener por una situación que ellos tienen, deberían estar saltando para ayudarnos porque les hemos ayudado durante años".
Trump no predijo el 11S
En la misma comparecencia, Trump ha dicho que él predijo "en un libro" un año antes los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, un bulo ya desmentido varias veces por la CNN y que el magnate republicano sigue reiterando como si fuera una verdad.
En VerificaRTVE hemos explicado los cambios de versión que ha ofrecido el Gobierno de Estados Unidos para tratar de justificar el inicio de la guerra de Irán y cuánto tiempo se prolongará este conflicto bélico. También hemos desmontado doce falsedades difundidas por Donald Trump en su primer año de este segundo mandato presidencial.