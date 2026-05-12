Florentino Pérez, en directo en vídeo rueda de prensa por la crisis del Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dará una rueda de prensa tras la celebración de una Junta Directiva en la que se abordará la crisis del equipo. La comparecencia, anunciada este mismo martes por el club, se podrá seguir en directo en el reproductor de esta misma página en cuanto empiece. En principio estaba programada a las 18.00 horas.

El máximo dirigente madridista responderá a las preguntas de los medios de comunicación después de unas fechas muy convulsas en el primer equipo que va a completar dos temporada seguidas sin títulos --el último fue la Supercopa de Europa de 2024--.

La campaña está acabando con una sucesión de polémicas con la pelea en el vestuario entre los jugadores Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde como punto culminante. Este incidente, en la semana previa al clásico ante el FC Barcelona, se cerró con un expediente y una multa de 500.000 euros a cada futbolista.

En los últimos días fuentes del Real Madrid también han hecho saber la intención de contratar de nuevo al portugués José Mourinho como entrenador después de que este año el club despidiera a Xabi Alonso tras solo unos meses en el banquillo y pusiera en su lugar a Álvaro Arbeloa, un relevo que no sirvió para cambiar la dinámica del equipo más laureado de la historia.

El Madrid cayó en octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, en cuartos de la Champions League ante el Bayern de Múnich; y en la Liga va a terminar segundo después de que el Barça se haya asegurado el segundo campeonato consecutivo.

Pérez, de 79 años, está en el cargo de presidente del Real Madrid desde el 2009 después de una primera etapa entre 2000 y 2006. En su último mandato, que empezó en enero de 2025, el empresario ha cerrado el conflicto con la UEFA a cuenta del proyecto de la Superliga que abanderó el Real Madrid.

En la última asamblea de socios, el pasado noviembre, Pérez reivindicó la creciente cifra de ingresos del club y la renovación del estadio Bernabéu y mostró su indignación por el caso Negreira, el escándalo de los pagos del FC Barcelona al ex vicepresidente de los árbitros.