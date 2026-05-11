Joan Gaspart: "Tant de bo el president del Madrid aprengui dels seus jugadors"
- L'expresident del Barça, Joan Gaspart, assegura al Cafè d'idees que els jugadors del Madrid es mereixen un 10
- Els futbolistes blancs es van quedar al camp a felicitar als blaugranes i mostrar condolències a Flick
El Barça és campió de lliga. Després de fer el seu bany típic a la platja de la Barceloneta ahir a la nit per celebrar-ho, l'expresident del Futbol Club Barcelona, Joan Gaspart, visita 'de ressaca' el Cafè d'idees. Gaspart sorprèn afirmant de primeres que "els jugadors del Madrid es mereixen un 10". Els futbolistes blancs van mostrar el seu condol a l'entrenador del Barça, Hansi Flick, per la mort del seu pare hores abans del clàssic, i van felicitar a tot l'equip culer per la consecució del títol. "Molta gent es pensava que sortirien corrents cap al túnel de vestuaris", comenta l'expresident, i recalca que no cal "criticar per criticar". Gaspart també ha parlat al Cafè d'idees de les quinze Champions del Madrid, de Flick, de La Masia i del futur immediat que li espera al Barça.
Dard a Florentino
Gaspart pensa del Reial Madrid que "tant de bo el seu president aprengui dels seus jugadors", i afegeix que "Florentino ho té tot, perquè és un gran empresari i una gran persona, però no deu acceptar amb facilitat que el Barça guanyi". L'expresident del Barça diu que Pérez "encara opina que el Barça compra àrbitres i no vol asseure's a la llotja del Camp Nou per aquest motiu". La periodista del diari As, Carmen Colino, no sap per què la gent se sorprèn de l'actitud positiva dels jugadors del Reial Madrid i apunta que "tant de bo els jugadors del Barça facin el mateix quan el Madrid guanyi un títol".
Gaspart va participar dies previs al clàssic al programa No se n'ha parlat prou, presentat per la periodista Laura Rosel, per debatre sobre la rivalitat entre Barça i Madrid i on ja va parlar de Florentino Pérez. Entre altres afirmacions, l'expresident del Barça assegura que Pérez el va declarar persona non grata a Madrid. "Tinc la sort de ser l'únic culer de la història que està declarat no grat a Madrid", diu. Aquest 'títol' el va obtenir per dir "que la única senyora que hi havia a la llotja del Bernabéu era la dels lavabos". El president del Madrid el va trucar i li va dir: "Joan, ho sento molt, però les dones dels directius ens han dit que com no et declarem no grat, aquesta nit no sopem a casa". Gaspart no té pèls a la llengua i carrega durament contra Pérez: "És un trampós", diu.
Missatge al madridisme
La periodista Carme Barceló valora el gest de la plantilla del Madrid cap a Hansi Flick, però remarca que no tots els jugadors blancs van tenir un comportament exemplar al llarg dels noranta minuts. Concretament, recorda que "Vinícius Júnior es va dedicar a fer el gest de les quinze Champions amb les mans cada vegada que algú li deia alguna cosa des de la grada". Gaspart envia un missatge al madridisme: "Que no presumeixin tant de les 15 Champions perquè les primeres se les van regalar", i afegeix que "quan et regalen una cosa no pots estar tota la vida recordant-ho".
“Que no presumeixin tant de les 15 Champions perquè les primeres se les van regalar“
L'expresident del Barcelona també ha fet menció a l'intent "molt típic" per part del madridisme de rebaixar el gran mèrit del Barça a raó del demèrit del Madrid. "No és veritat que el Madrid hagi estat malament, és que el Barça ha estat millor", i afegeix que no és lògic "dir que el Madrid no ha estat competitiu quan ha quedat segon a molta distància del tercer".
“No és veritat que el Madrid hagi estat malament“
Flick, pare de família
Gaspart reconeix també la tasca de Flick com a entrenador del primer equip del Barça. "Ha aconseguit una cosa que no deu ser fàcil: l'hem adoptat, forma part de la nostra família", opina. L'expresident reconeix els mèrits del tècnic alemany, que segons ell "ha demostrat un nivell que els catalans i els culers li agraïm". Segons la Cadena Ser, és possible que Flick finalment assisteixi a la rua de celebració del club blaugrana, a la qual havia assegurat prèviament que no hi assistiria.
Joan Gaspart considera que "el Barça sempre ha estat gran quan hem tingut la sort de poder jugar amb set jugadors de casa". L'expresident també recalca l'amistat que uneix aquest grup de jugadors sortits de La Masia, dels quals molts d'ells han compartit habitació. "Això també és feina de Flick, que quan aquests jugadors han tingut diferències, les ha pogut tallar", diu. Gaspart pensa que pot tenir a veure el fet que Flick "és un pare de família que sap veure de seguida quan dos fills seus no són molt amics, els reconcilia i els uneix".
“Quan els jugadors han tingut diferències, Flick les ha pogut tallar“
Futur
En ser preguntat per la presentadora Gemma Nierga sobre el futur de la primera plantilla del Futbol Club Barcelona i sobre possibles sortides i entrades de jugadors, Joan Gaspart ho té clar. "Tenim un entrenador excepcional, deixem que sigui ell qui continuï opinant", i afegeix: "Jo avui estic per gaudir. És bo que, de tant en tant, tinguem raons per estar feliços". L'expresident, una figura sempre associada al patiment barcelonista, conclou l'entrevista reconeixent: "Sóc un malalt del Barça, és una malaltia com qualsevol altre, la reconec i me'n sento orgullós de tenir-la".