Estofat de vedella: la recepta d'Ada Parellada per fer a casa

  • La cuinera reivindica peces com el tall que es pela, el conill, la llata, el peixet, el jarret o el culatí de la vaca o la vedella
  • La propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens regala els seus trucs i consells per a guisar el plat
Ada Parellada
Els talls menys populars de la vedella poden donar plats extraordinaris si es cuinen amb temps i paciència. Això és el que defensa Ada Parellada en una conversa amb Gemma Nierga al Cafè d'idees, on detalla les característiques de peces com el tall que es pela, el conill, la llata, el peixet, el jarret o el culatí de la vaca o la vedella, ideals per a estofats, brous, rostits i coccions lentes. La propietària del restaurant Semproniana de Barcelona reivindica consumir aquests talls més econòmics, saborosos i plens de col·lagen, perfectes per aconseguir plats melosos i intensos de gust.

En la seva secció Històries de bar, ens proposa diverses elaboracions i ens detalla especialment com fer aquest estofat tradicional fet amb peces riques en col·lagen, ideals per a les coccions llargues i el xup-xup. Aquest estofat de vedella ens permetrà aconseguir una salsa intensa i una carn tendra i melosa després de dues hores de cocció lenta. A més de ser una recepta reconfortant i plena de sabor, és una manera d'aprofitar millor totes les parts de l'animal i reivindicar una cuina més sostenible i tradicional. I, com passa amb molts estofats, l'endemà encara és més bo.

Ingredients
  • 600 g de qualsevol de les peces esmentades tallades daus
  • 500 ml d'aigua
  • 300 ml de vi negre
  • 1 ceba gran
  • 2 pastanagues
  • 3 grans d'all
  • 4 tomàquets madurs
  • 1 raig generós de conyac
  • Unes branques de farigola
  • Oli d'oliva
  • Sal
  • Pebre negre
  1. Piquem la ceba. Tallem les pastanagues a dauets. Piquem els grans d'all.
  2. A la cassola posem un bon raig d'oli i hi daurem els daus de filet de pobre prèviament salpebrats, a foc alt. Els retirem.
  3. Desglacem el que ha quedat enganxat amb un bon raig de conyac. Afegim un raig més d'oli i hi posem la ceba, les pastanagues, l'all i sal. Fem coure lentament durant ben bé 10 minuts. Hi posem els tomàquets ratllats i fem coure lentament 15 minuts.
  4. Tornem els daus de filet de pobre a la cassola. Afegim l'aigua, el vi negre i la farigola fresca. Tapem i coem lentament durant 2 hores.
  5. Tastem de sal i ja el tindrem. És més bo l'endemà.
