Top Gun cumple 40 años y lo vamos a celebrar a lo grande: ¿Cuánto sabes de la película de Tom Cruise?

Top Gun, ídolos del aire se estrenó en 1986 y cuenta la historia de Pete Maverick Mitchell, un piloto temerario seleccionado para el prestigioso programa Top Gun de la escuela de élite de armas de combate de la Marina de los Estados Unidos. Mientras los alumnos compiten por ser los mejores, Maverick aprende de un instructor civil algunas cosas que no se enseñan en las aulas. La rivalidad con su compañero Tom Iceman Kasanzky, aprender a volar en equipo bajo la tutela del comandante Viper, la culpa tras una tragedia personal y un romance con la instructora Charlotte Charlie Blackwood marcan la vida del piloto.

El vómito de Cruise El británico Tony Scott, hermano de Ridley Scott, dirigió el largometraje que catapultó al estrellato a Tom Cruise, no fue fácil convencerle para que se uniera al proyecto. Los productores Don Simpson y Jerry Bruckheimer, famosos por sus superproducciones de los 80 y 90, como La Roca, Súper detective en Hollywood o Flashdance, con un estilo estético de videoclip, bandas sonoras impactantes y un ritmo trepidante, lo llevaron a volar con el escuadrón de demostración de vuelo de la Armada de los Estados Unidos, los Blue Angels. El piloto realizó maniobras tan extremas que Cruise terminó vomitando en una bolsa. Al aterrizar, el aviador hizo girar el avión boca abajo mientras Cruise todavía intentaba limpiarse y quedó bañado por su propio vómito. Irónicamente, eso fue lo que acabó por convencerle. Bajó del avión, fue a una cabina telefónica (en 1986 no existían los teléfonos móviles) y dijo: "Estoy dentro". El reparto cuenta además con Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards y Tom Skerritt. Tim Robbins y Meg Ryan también actúan en Top Gun, pero son personajes secundarios. Robbins es el piloto operario de radares Merlin y Ryan es la esposa de Goose, Carole Bradshaw.

Lanzar el pájaro La expresión lanzar el pájaro, lipping the bird, que utilizan en la película se refiere a cuando Maverick vuela su F-14 Tomcat de forma invertida sobre un MiG-28 enemigo para hacer una señal obscena con el dedo corazón mientras su compañero toma una foto. El piloto del F-14 que lanzó el pájaro contra el piloto del MiG fue Scott Altman. También fue el responsable del rasante sobre la torre de control que derramó el café del oficial. Muchas de las maniobras de Maverick fueron realizadas por él, Scott Altman, quien finalmente se convirtió en astronauta de la NASA volando como piloto en dos misiones y como comandante en dos misiones más.

Un one hit wonder de Óscar La canción Take my breathe away fue compuesta por Giorgio Moroder la música y Tom Whitlock la letra, exclusivamente para la película. Los autores eligieron al grupo de synth-pop Berlín para interpretarla, una banda estadounidense desconocida. El tema ganó el Oscar y el Globo de Oro a la Mejor Canción Original en 1987. Fue uno de los casos de one hit wonder más resonados de la música. Para los grupos emergentes de la época que incluyeran una de tus canciones en un spot de televisión era garantía de éxito. En España, una famosa eau de toilette de los 80 usó Take my breathe away para uno de sus icónicos productos. Por h o por b, ni la canción ni el grupo pudieron sacarse la sombra de Top Gun de encima.

Documento histórico y social estadounidense La película fue seleccionada en 2015 para el Registro Nacional de Cine por la Biblioteca del Congreso. Cada año selecciona 25 películas basándose en nominaciones del público y del Consejo Nacional de Preservación Cinematográfica. Los requisitos son que la cinta tenga al menos 10 años de antigüedad. En el caso de Top Gun su inclusión se llevó a cabo por su importancia cultural, ya que se considera un retrato icónico de los Estados Unidos de mediados de los 80. En 2015 había pasado tiempo suficiente para saber que no se trataba únicamente de un éxito de taquilla, sino un punto de referencia cultural que había mantenido su relevancia durante casi tres décadas. La segunda razón fue su valor estético, el estilo visual del director Tony Scott, maestro de la acción influyó en toda una generación de directores y definió la estética del cine comercial moderno. El tercer motivo para su selección fue su impacto histórico. Tras su estreno, las solicitudes para las escuelas de aviación naval aumentaron drásticamente demostrando su influencia real en la sociedad. Aquí tuvo mucho que ver el marketing que puso en marcha la Marina de los Estados Unidos, aprovechando el éxito de la película, instaló puestos de reclutamiento en los principales cines para tratar de atrapar a algunos de los chicos cargados de adrenalina que salían de las proyecciones. Como resultado, tuvieron la tasa de solicitudes más alta en años.