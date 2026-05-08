El hotel patrocinador de los Premios Platino en México solicitó retirar la invitación a Ayuso para evitar un uso "político"

La Comunidad de Madrid, uno de los patrocinadores de los Premios Platino Xcaret, ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que afirma que "el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta tanto al evento como al recinto, en cualquier momento".

El grupo hotelero Xcaret ha salido al paso para desmentir lo afirmado por la CAM y en un comunicado "niegan categóricamente haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret".

La nota de Xcaret añade que "debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política".

Ayuso no acude a la gala Por su parte, Díaz Ayuso "ha decidido mantener reuniones con los organizadores pero no acudir a la gala para no perjudicar a los empresarios mexicanos, ni a los participantes de la celebración de un evento internacional de esta magnitud", según el comunicado de la CAM. La presidenta madrileña ha suspendido la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey, y ha decidido volver a Madrid por "el clima de boicot que sigue creciendo por parte del Gobierno de ultraizquierda mexicano" de acuerdo con la nota institucional que habla de "expulsión" de Ayuso. En el guión inicial de la gala, al que ha podido acceder RTVE, estaba previsto que Isabel Díaz Ayuso recogiera una Platina, la estatuilla que simboliza los premios, como paso del testigo de la sede. En 2027, los Premios Platino se celebrarán en Madrid, cuyo Ayuntamiento también copatrocina el evento. En concreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid iba a pronunciar unas palabras al final de la gala de este sábado, un discurso que ya no se producirá.