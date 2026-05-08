El Pentágono publica 162 documentos sobre ovnis y posibles formas de vida extraterrestre

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado este viernes que ha hecho público un primer lote de documentos, anteriormente secretos, sobre objetos volantes no identificados u ovnis, un tema que fascina incluso a Donald Trump, quien impulsó esta publicación.

"Estos documentos, ocultos bajo el secreto de defensa, han alimentado durante mucho tiempo las especulaciones de manera justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense pueda tener acceso directo a ellos", ha declarado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un comunicado.

Se han publicado más de 160 documentos en una página dedicada dentro del sitio web del Pentágono. Entre ellos se encuentra, notablemente, una serie de informes de diciembre de 1947 sobre "discos voladores".

"Siguiendo la directiva del Presidente Trump, el Departamento de Guerra ha desclasificado y publicado registros de FANI (UAP) no resueltos. Este es un nivel de transparencia sin precedentes; ninguna otra administración ha llegado tan lejos", ha afirmado la Casa Blanca en un comunicado.

Incidentes y orbes en el cielo Otro expediente detalla un incidente ocurrido en 2023, en el cual tres equipos de policías federales afirmaron por separado "haber visto 'orbes' naranjas en el cielo que emitían o lanzaban 'orbes' rojos más pequeños". Donald Trump anunció en febrero que tenía previsto ordenar a las agencias federales "identificar y publicar" los archivos sobre extraterrestres y ovnis. El mismo día del anuncio, el presidente estadounidense arremetió contra Barack Obama, acusándolo de haber entregado "información clasificada" sobre alienígenas. ““