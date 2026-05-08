Desinformación sobre el hantavirus: de falsas restricciones a bulos sobre vacunas

La alerta sanitaria por un brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius se ha cobrado ya la vida de tres personas. Está previsto que el barco donde permanecen 144 personas, entre ellos 14 españoles, llegue al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife). Mientras, en redes sociales ha comenzado a circular desinformación sobre el virus. Desde falsas restricciones a bulos sobre vacunas: en VerificaRTVE recopilamos y desmontamos contenidos falsos sobre el hantavirus.

Macron no cierra los colegios por el hantavirus, este comunicado es de 2020 Difunden como actual un vídeo de 13 segundos en el que Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia en francés que "a partir del lunes cerrarán las guarderías, colegios y universidades", ya que "niños y jóvenes son quienes propagan el virus más rápido, aunque no tengan los síntomas". "Emmanuel Macron cierra los establecimientos escolares debido a la propagación del hantavirus", leemos en varios mensajes de X desde el 7 de mayo. Es falso, se trata de un vídeo de 2020. Mensajes que difunden como actual un vídeo de Macron anunciando el cierre de colegios en Francia en 2020 VerificaRTVE Francia no ha cerrado sus centros escolares por el hantavirus. El vídeo que circula en redes es un comunicado oficial del presidente francés cuando anunció el cierre de los centros educativos para frenar la propagación del covid19. Las imágenes corresponden a grabación del 12 de marzo de 2020, que encontramos en la web de France 24. En su día te lo contamos RTVE Noticias. Francia cierra sus centros educativos pero mantiene las elecciones municipales El origen del bulo lo encontramos en una cuenta de X identificada como "medio parodia", que compartió este vídeo el 7 de mayo. A raíz de esta publicación, otras cuentas han difundido el mismo clip como si fuera actual. A fecha de publicación de este artículo, no hay registros de comunicados oficiales de Francia que reporten el cierre de escuelas por el brote de hantavirus, tal y como hemos comprobado mediante una búsqueda por palabras clave en la página web del Ministerio de Salud.

¿Qué sabemos sobre la patente para la vacuna de hantavirus? "Patente para la 'vacuna' de ARNm contra el hantavirus a partir de 2025", leemos en inglés un mensaje de X compartido más de 13.000 veces desde el 7 de mayo. Adjunta una captura de una patente registrada por la Universidad de Texas contra el hantavirus editada con IA, según reconoció la cuenta que lo difunde en una respuesta a un comentario. Vacuna registrada contra el Hantavirus en 2025 VerificaRTVE Existe una patente en fase 1 contra el hantavirus de la Universidad de Texas. El documento original lo localizamos en el registro de patentes de Google y en PubChem, base de datos gestionada por el Centro Nacional de Investigación sobre Biotecnología de Estados Unidos. Se trata de una patente registrada por la Universidad de Texas, con el nombre de cuatro investigadores: Alexander Bukreyev, Mariano García-Blanco, Ivan Kuzmin y Rubén Soto Acosta. En VerificaRTVE hemos consultado a José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, quien nos aclara que es una vacuna en fase 1 de investigación: "Cualquier investigación sobre cualquier fármaco, aunque esté en los inicios, se patenta". Sin embargo, es necesario que avancen tres fases hasta su comercialización. Forcada explica que "hay miles de estudios de enfermedades infecciosas. De esos miles, llegan muy pocas a la última fase de desarrollo". En cualquier caso, señala que, aunque se llegue a la fase 3, "hay que ver si comercialmente es interesante o no", porque depende de "las necesidades de salud pública y las necesidades económicas". "Por eso muchas se quedan por el camino", dice este experto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte en su página web de que, a día de hoy, "no existe ningún tratamiento antiviral específico ni vacuna autorizada para la infección por hantavirus".

Pfizer no ha desarrollado una nueva vacuna contra el hantavirus, es un bulo "Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARNm contra el hantavirus", leemos en la imagen que se presenta como si fuera la noticia de un diario de la sección 'Salud y ciencia' con fecha de publicación el 2 de mayo de 2026 a las 23:23 horas. "Ya tenemos vacuna" leemos en el mensaje de X que lo difunde desde el 5 de mayo. Pfizer ha confirmado a VerificaRTVE que "esas informaciones son inexactas". En el portal web de la empresa farmacéutica podemos comprobar su cartera de medicamentos potenciales y vacunas en desarrollo, y no existe ninguna vacuna de hantavirus entre las diez que se encuentran actualmente en desarrollo.La imagen es una manipulación realizada a partir de una noticia real del diario Expansión publicada por el periódico el 19 de noviembre de 2025. El titular dice: "Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARNm contra la gripe".

No es un infectado de hantavirus evacuado del crucero, es IA "Veintitrés pasajeros del crucero infectado con hantavirus han regresado a casa, incluidos a EE. UU., y uno ya está enfermo", leemos en inglés el mensaje compartido más de 2.000 veces en la red social X desde el 7 de mayo. La publicación difunde una foto de un hombre escoltado por otros dos acompañantes protegidos con mascarillas. Esta imagen está generada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la instantánea con varias herramientas de detección de IA. Hive Moderation determina que la foto está creada con esta tecnología con un 99,9% de probabilidad, TruthScan con un 97% de confianza e InVid-WeVerifiy con un 85%. Además, encontramos varias incongruencias propias de los contenidos generados con IA.