Pfizer no ha desarrollado una nueva vacuna contra el hantavirus, es un bulo

Circula en redes sociales una imagen que se presenta como si fuera un titular de un periódico que anuncia que la empresa farmacéutica Pfizer ha presentado "resultados prometedores" de una nueva vacuna contra el hantavirus. Es falso, Pfizer niega que haya desarrollado una vacuna contra esta enfermedad. Además, la foto que adjunta el mensaje es un montaje.

"Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARNm contra el hantavirus", leemos en la imagen que se presenta como si fuera la noticia de un diario de la sección 'Salud y ciencia’ con fecha de publicación el 2 de mayo de 2026 a las 23:23 horas y firmada por "Paco Merlo". "Ya tenemos vacuna" leemos en el mensaje de X que lo difunde desde el 5 de mayo.

Pfizer no está desarrollando una vacuna contra el hantavirus Pfizer ha confirmado a VerificaRTVE que "esas informaciones son inexactas". En el portal web de la empresa farmacéutica podemos comprobar su cartera de medicamentos potenciales y vacunas en desarrollo, y no existe ninguna vacuna de hantavirus entre las diez que se encuentran actualmente en desarrollo. Puedes verlo en la imagen inferior. Listado de vacunas en desarrollo en la web de Pfizer VerificaRTVE