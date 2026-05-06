Pfizer no ha desarrollado una nueva vacuna contra el hantavirus, es un bulo
Circula en redes sociales una imagen que se presenta como si fuera un titular de un periódico que anuncia que la empresa farmacéutica Pfizer ha presentado "resultados prometedores" de una nueva vacuna contra el hantavirus. Es falso, Pfizer niega que haya desarrollado una vacuna contra esta enfermedad. Además, la foto que adjunta el mensaje es un montaje.
"Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARNm contra el hantavirus", leemos en la imagen que se presenta como si fuera la noticia de un diario de la sección 'Salud y ciencia’ con fecha de publicación el 2 de mayo de 2026 a las 23:23 horas y firmada por "Paco Merlo". "Ya tenemos vacuna" leemos en el mensaje de X que lo difunde desde el 5 de mayo.
Pfizer no está desarrollando una vacuna contra el hantavirus
Pfizer ha confirmado a VerificaRTVE que "esas informaciones son inexactas". En el portal web de la empresa farmacéutica podemos comprobar su cartera de medicamentos potenciales y vacunas en desarrollo, y no existe ninguna vacuna de hantavirus entre las diez que se encuentran actualmente en desarrollo. Puedes verlo en la imagen inferior.
Es una imagen manipulada de una noticia real del diario Expansión
La imagen es una manipulación realizada a partir de una noticia real del diario Expansión publicada por el periódico el 19 de noviembre de 2025. El titular dice: "Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARNm contra la gripe" e informa de una nueva vacuna frente a la gripe estacional. Figura como autora la periodista Marga Castillo, redactora del diario. En la siguiente imagen puedes ver la comparativa de la foto manipulada y la noticia real. Puedes comprobar que el titular es idéntico, salvo la enfermedad contra la que se desarrolla la vacuna, que el antetítulo de la sección es el mismo y que la tipografía es la misma.
La imagen falsa la han difundido diferentes usuarios en redes sociales con mensajes como "quizás la noticia más inquietante y esperada, tras oír a Fernando Simón", "no se molestan en disimular" o "el nuevo hantavirus pandémico con estado de alarma ARNm incorporado. Nos van a codificar un nuevo código genético vacuna a vacuna".
El brote de hantavirus que ha dejado hasta la fecha tres fallecidos se ha originado en el crucero MV Hondius que recorría el Atlántico, entre Argentina y Cabo Verde. El Gobierno español, en cumplimiento del derecho internacional, ha aceptado la petición de la OMS de que el barco atraque en las Islas Canarias. La previsión es que llegue a Tenerife en unos tres días y los pasajeros afectados serán evacuados a Países Bajos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que los catorce pasajeros españoles a bordo "serán examinados cuando lleguen a Canarias y trasladados en avión militar a la base de Torrejón y luego serán trasladados al hospital Gómez Ulla".