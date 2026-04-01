Este remedio no es para combatir los efectos de las vacunas frente a la COVID-19 y no se compra en farmacias

Nos habéis preguntado a través de nuestro canal de WhatsApp por un vídeo que circula en redes sociales que explica los posibles síntomas posteriores a las vacunas frente a la COVID-19 y ofrece n una combinación de medicamentos que se puede comprar en farmacia para eliminarlos. Es falso, no existe un remedio para contrarrestar los efectos secundarios de las vacunas, solo analgésicos para los síntomas leves. Además, los efectos que se describen en la grabación no coinciden con los descritos por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

"Vacuna COVID: Si comenzaste a notar: lentitud mental, insomnio, subidas y bajadas de presión, irritabilidad, fatiga sin motivo, no es una coincidencia. No estás solo, les pasa a muchos", leemos en los rótulos de la grabación difundida en Facebook y que se ha compartido más de 1.000 veces desde el 25 de marzo. Asegura que se trata de problemas confirmados por "científicos" y que existe una "solución" que está "disponible en farmacias".

¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas? En VerificaRTVE hemos hablado con Pablo Caballero, farmacéutico del área de Divulgación Científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Nos ha explicado que "los efectos adversos más frecuentes" de la vacunación contra la COVID-19 "son los relacionados con la administración, como dolor, picor o enrojecimiento en la zona de la inyección", aunque también pueden aparecer "algunos síntomas sistémicos como dolor de cabeza o fiebre". Suelen ser efectos "de intensidad leve o moderada y se resuelven espontáneamente". Caballero también ha asegurado que "las reacciones inflamatorias, más allá de la inflamación que se pueda producir de forma local en la zona de la inyección, son muy poco frecuentes, aunque de manera aislada se han descrito algunos casos, por ejemplo, de miocarditis o pericarditis, que se pueden manifestar con dolor en el pecho o dificultad para respirar y requieren atención médica". Deja claro que "el riesgo de que aparezcan es muy bajo e incluso más bajo que con la propia infección por coronavirus". Hasta la fecha, "no existen pruebas científicas sólidas de que las vacunas frente a la COVID-19 produzcan disfunción mitocondrial ni, de manera generalizada, reacciones inflamatorias". 01.32 min Fatiga y dolor de cabeza, los efectos secundarios más comunes de la vacuna de la COVID-19 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) también ha confirmado a VerificaRTVE que los efectos secundarios habituales son "leves o moderados", que "suelen durar unos días" y que "no todas las personas los sufren". Son los siguientes y se pueden consultar en su página web: Sensación (que suele ser más intensa durante las primeras 24-48h) de dolor, pesadez y/o sensibilidad en el brazo donde se le puso la inyección.

"Cansancio, dolor muscular".

"Dolor de cabeza".

"Malestar general y síntomas leves similares a los de la gripe".

"Náuseas".

"Fiebre". La AEMPS sostiene que "estos síntomas están causados, mayoritariamente, porque las vacunas generan una respuesta inmunitaria. Esto se debe a están diseñadas para imitar una infección sin causar la enfermedad. Asegura que "en la actualidad no se ha encontrado evidencia de que las vacunas frente a la COVID-19 produzcan efectos sobre las mitocondrias", como se indica en el vídeo de redes. El organismo sí especifica como posibles síntomas la inflamación de los ganglios como una reacción "esperable y leve". También inflamación de las vías respiratorias como "una reacción alérgica grave muy poco frecuente". Sin embargo, "no se ha identificado en España o en la Unión Europea ninguna posible reacción adversa hasta ahora desconocida que pueda ser motivo de preocupación". La ficha técnica y el prospecto de las vacunas se pueden consultar en el Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA). La AMEPS trabaja en coordinación con la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Destaca que "todos los medicamentos, incluidas las vacunas, están sometidos a una estricta vigilancia de su seguridad durante todo el tiempo que están comercializados para identificar y evaluar la aparición de nuevos riesgos o cambios en los riesgos ya existentes". La red hospitalaria estadounidense Mass General Brigham también describe los posibles efectos secundarios comunes, como fiebre, escalofríos, dolores musculares, fatiga o dolor de cabeza. La mayoría de los efectos "son leves y desaparecen en pocas horas o uno o dos días después de la vacunación". La 'probabilidad del meteorito' o por qué no preocupan los efectos adversos de las vacunas a largo plazo