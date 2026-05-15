La mayoría de los candidatos cierran la campaña en Sevilla, menos Moreno que lo hace en Málaga | Diario de campaña

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Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, en diversos actos de campaña. RTVE.es / AGENCIAS

Después de dos semanas de intensa campaña electoral, esta llega a su final este viernes, y la mayoría de los candidatos van a cerrarla con actos en Sevilla, salvo el del PP, Juanma Moreno, que vuelve un día más a su tierra de origen, Málaga. Además, un día más los líderes nacionales están volcados en la campaña. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arropará a su candidata, María Jesús Montero, y el líder de Vox, Santiago Abascal, hará lo mismo con Gavira. Y aunque el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también está implicado presente en la campaña, no mantendrá un acto conjunto con Moreno, sino que participará en el cierre que haga el PP en Almería.

Moreno cierra campaña en su tierra de origen, Málaga, y Feijóo, en Almería El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha comenzado el último día de campaña con una entrevista electoral en La Hora de La 1, donde ha prometido hacer una "reforma en profundidad" de la organización del Sistema Andaluz de Salud en la próxima legislatura para hacerlo "más eficiente". También ha garantizado que tratará de bajar los tiempos de espera en la Atención Primaria aportando más "recursos", pues ha reconocido que en algunos distritos el tiempo es "excesivo". Preguntado por la crisis de los cribados de cáncer de mama, Moreno ha admitido que lo que ocurrió fue un "error serio en la información" y lo ha atribuido a un fallo "técnico". "Damos servicio a nueve millones de personas, y a veces se producen errores", ha explicado. Según Moreno, afectó a 2.317 mujeres, de "un punto en la provincia de Sevilla". Y ha defendido que para hacerle frente se pidió "perdón", se puso en marcha un "plan de choque", por el que se contrató personal para hacer los cribados, y se asumieron "responsabilidades políticas", cambiando por completo la Consejería de Sanidad. Moreno (PP) promete hacer una "reforma en profundidad" del Sistema Andaluz de Salud para hacerla "más eficaz" Además, Moreno ha anunciado que se creará una Consejería de Inteligencia Artifical y Desarrollo Digital para que "la relación con la Administración sea más fluida" y reducir la burocracia. "Tenemos una queja constante de los ciudadanos, sobre la burocracia. Hay un cansancio porque la relación con la administración es turtuosa y lenta", ha explicado. En este sentido, ha asegurado que la Junta va a digitalizar 25 procesos burocráticos. Posteriormente, ha realizado un acto en Sevilla, donde ha presumido de que a esta ciudad "le sienta bien" que el PP gobierne tanto en la ciudad como en la Junta y ha sacado pecho de algunos los proyectos que se han llevado a cabo o se llevarán a cabo en la capital hispalense. También ha arremetido contra Sánchez, a quien ha acusado de ser el responsable de que el narcotráfico "campe a sus anchas" en las costas andaluzas y se haya "extendido desde Pulpí (Almería) a Ayamonte (Huelva). También le ha criticado que no asistiera el pasado sábado al funeral de los dos guardias civiles muertos cuando perseguían a una narcolancha. Asimismo ha pedido el voto para "conseguir una mayoría de estabilidad" para no sufrir "chantajes", para que no pare el "ritmo de crecimiento" y para "plantarle cara al Gobierno de Sánchez en ese constante maltrato para Andalucía". En este último día de campaña, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien había estado apartado de la política en los últimos meses por estar tratándose de un cáncer, ha viajado a Andalucía para arropar a Moreno. También ha participado este viernes en la campaña el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, con un desayuno en Málaga, y Feijóo interviene este viernes por la tarde en un mitin en Almería. Por su parte, el candidato cierra la campaña en Málaga, aunque antes, a media tarde estará en Granada. ““

El PSOE se multiplica con Zapatero por un lado, Sánchez y Montero por otro En el último día de campaña el PSOE se ha multiplicado en diversos frentes. Si el jueves hubo varios ministros en diferentes puntos de la comunidad autónoma, este viernes el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho campaña por separado de la candidata, María Jesús Montero, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cierran con un acto en Sevilla. El expresidente se ha desplazado hasta Motril (Granada) y desde allí ha criticado que el referente del PP en materia de Memoria Histórica es "Hernán Cortés" y cree que los socialistas acudirán a votar el domingo 17 de mayo porque "recuerdan a otros que perdieron la vida por conseguir sus derechos". Además, Zapatero ha presumido de que Montero es "la mejor en manejar cuentas de toda la democracia, mientras que Moreno se limita a criticar la financiación autonómica". "Se queja y no da alternativa", ha expresado. "Si va bien es por él y si va mal es por culpa de Sánchez", ha ironizado señalando al candidato del PP a la Junta de Andalucía. Zapatero también ha pedido el voto por el PSOE porque el domingo "está en juego la dependencia y los servicios públicos o los derechos para los inmigrantes". "A votar para cuidar la democracia", ha expresado desde Motril. Este viernes por la mañana, Montero ha mantenido un encuentro con rectores de las universidades públicas andaluzas, a los que les ha prometido que impulsará "un Pacto Andaluz por la Universidad Pública y la Ciencia que garantice financiación suficiente". ““

Abascal reivindica a Vox y Manuel Gavira como la "alternativa" que "aplicará la prioridad nacional" Este último viernes de campaña, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visitado la ciudad de Estepona (Málaga), donde ha reivindicado a su candidato, Manuel Gavira como la "única alternativa" que "aplicará la prioridad nacional" en Andalucía. En declaraciones a los medios, ha asegurado que las apelaciones al voto útil que hacene muchos partidos es "la única estrategia de los que no ofrecen nada y que solo hablan de los problemas de los partidos". "Lo útil es votar en conciencia, y queremos dar esa utilidad como lo hemos logrado en Extremadura, en Aragón y esperamos hacerlo en CyL", ha señalado en alusión a los pactos alcanzados entre Vox y PP en esas regiones. Abascal ha alertado de que el próximo domingo los andaluces "se juegan que el cambio llegue de verdad", porque, en su opinión, el actual presidente de la Junta ha "traicionado" ese cambio cuando llegó al Gobierno andaluz tras años de socialismo. "Hay una oportunidad para que el señor Moreno Bonilla no esté sentado de brazos cruzados y haya un cambio de rumbo", ha incidido. Y ha cargado contra el candidato 'popular', al que ha acusado de "seguir promoviendo la invasión migratoria que colapsa los servicios" y de "apoyar la regularización masiva de Pedro Sánchez" y el Mercosur. ““ Asimismo ha garantizado que sus los andaluces les dan la suficiente fuerza y la "llave del gobierno", Vox no se dejará "chantajear" ni entregará sus votos "gratis", ni los "malbaratará". Vox cerrará campaña en Sevilla con un mitin con el candidato y Santiago Abascal este viernes por la tarde.

Maíllo (Por Andalucía) apela a la "utilidad del voto": "Queremos un gobierno que trabaje para la mayoría social" El candidato de Por Andalucía a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha visitado este viernes por la mañana Dos Hermanas (Sevilla), donde en declaraciones a los medios ha apelado a la "utilidad del voto" que representa su coalición que busca "un gobierno que trabaje para la mayoría social". En su opinión, el voto no ha de servir "para seguir con los destrozos y privatización de la sanidad", ni para tener "un presidente que no dice la verdad sobre los cribados". "Si nos dan los números vamos a gobernar y no nos va a temblar el pulso ante los sectores poderosos que son contrarios a los intereses de las familias trabajadoras", ha clamado Maíllo ha hecho balance de la campaña y ha asegurado que a pesar de que Por Andalucía no cuenta con "muchas ayudas de medios", ha realizado más de 200 actos en 15 días, donde, ha dicho, ha sentido "el afecto y el respaldo de mucha gente". "Hemos hecho una campaña muy limpia, muy propositiva, frente a un PP que ha jugado sucio, que ha intentado invocar al miedo si no se les votaba", ha señalado. Además, se ha mostrado optimista con el resultado del domingo y ha afirmado que espera "subir lo máximo posible para ayudar a que haya un gobierno de cambio que acabe con la pesadilla del PP en San Telmo". Este viernes por la tarde, el candidato de Por Andalucía participa en el acto de cierre de la campaña electoral en Sevilla. ““