Moreno (PP) promete hacer una "reforma en profundidad" del Sistema Andaluz de Salud para hacerla "más eficaz"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha admitido este viernes que "se han detectado" problemas en el ámbito sanitario, por lo que en la próxima legislatura, se ha comprometido a hacer una "reforma en profundidad de la organización del Sistema Andaluz de Salud (SAS)" para hacerlo "más operativo" y "eficaz". También ha asegurado que tratarán de reducir los tiempos de espera para tener una cita en Atención Primaria mediante "refuerzos" de las plantillas.

"A pesar de haber incrementado el presupuesto en 9.000 millones de euros, a pesar de introducir 33.000 sanitarios, a pesar de hace 113 nuevas infraestructuras sanitarias, seguimos teniendo problemas como la lista de espera quirúrgica. Tenemos un problema con el Sistema Andaluz de Salud, que se diseñó en los años 80, cuando había una cartera pequeña de servicios, cuanddo había 15.000 médicos en paro, con población más joven que ahora, que está envejecida", ha explicado en una entrevista en La Hora de La 1.

Preguntado por los tiempos de espera en Atención Primaria, Moreno ha reconocido que en algunos distritos sanitarios son demasiado elevados, pero ha anunciado que en la próxima legislatura va a recortarlos con "refuerzos". También se ha referido a los problemas para cubrir plazas de sanitarios en pueblos pequeños y zonas del interior de Andalucía. Para solucionarlo, Moreno ha asegurado que se introducirá "un complemento económico" y la Junta tratará de establecer "incentivos" como viviendas gratuitas u otras ayudas para "motivar que puedan ir médicos a esas zonas más complejas".

Sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama, el presidente de la Junta ha considerado que lo que ocurrió fue un "error serio en la información" y lo ha atribuido a un fallo "técnico". "Damos servicio a nueve millones de personas, y a veces se producen errores", ha explicado. Según Moreno, afectó a 2.317 mujeres, de "un punto en la provincia de Sevilla".

También ha defendido que para hacerle frente, en primer lugar se pidió "perdón", se puso en marcha un "plan de choque", por el que se contrató personal para hacer los cribados, y se asumieron "responsabilidades políticas", cambiando por completo la Consejería de Sanidad.