Sanidad confirma que el español positivo de hantavirus está "casi asintomático": "La evolución es buena"
- Los españoles negativos de hantavirus podrán recibir visitas la próxima semana
- Mónica García cree que Clavijo se ha equivocado en la gestión y que ha buscado "lucha política"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el ciudadano español, positivo en hantavirus, que está aislado en el hospital Gómez Ulla, se encuentra "mejor", está "casi asintomático" y está teniendo "una evolución buena".
Así lo ha dicho en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, en la que ha mostrado "prudencia" hasta que la prueba PCR dé un resultado negativo y se vea la evolución de este hombre de 70 años que guarda cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, junto a los otros 13 españoles pasajeros del crucero 'Hondius', donde se produjo un brote de hantavirus que ha causado tres muertos y casi una decena de personas contagiadas.
En relación a estos 13 ciudadanos, la ministra ha insistido en que hay que ver su evolución día a día y ha confirmado en que a partir del día 28 si mantienen ese negativo en las PCR (y ya sería la cuarta prueba negativa) Sanidad reevaluaría su situación para ver la posibilidad de continuar con la cuarentena en sus domicilios con seguimiento médico continuado.
Además, todas las personas españolas que han resultado negativas en hantavirus, tanto las mujeres que permanecen ingresadas en Barcelona y Alicante como esos 13 pasajeros, podrán recibir visitas a partir de la semana que viene si una nueva PCR vuelve a confirmar su negativo.
"Clavijo se equivocó al buscar la lucha política"
García ha dicho que estas personas aisladas en el hospital piden que no se les "estigmatice" y ha insistido en que "son muy conscientes que había quien quería dejarles tirados" en relación a las reticencias por parte del Gobierno canario para que el crucero desembarcara en Tenerife.
Preguntada precisamente por la disputa con el presidente canario, Víctor Clavijo, García ha vuelto a recriminarle que hiciera una "lucha política" sobre una situación "en la que solo había que atender criterios técnicos y científicos" y ha dicho que se "equivocó". "Ante la petición de la OMS no solo no miramos a otro lado, sino que nos hicimos cargo", ha señalado.
Ante la pregunta de si eran necesarios hasta tres ministros desplegados en el puerto de Granadilla- ella junto con los de Interior y Política Territorial, ha señalado que lo "excepcional y extraordinario" de la situación y ante una crisis sanitaria, era necesario "coordinarse bien". Ha agradecido al PP que "no tuviera nada que decir" durante la operación del desembarco aunque ha dicho que posteriormente "han vuelto a atacar". Y ha criticado a los partidos que han alarmado innecesariamente a la población.