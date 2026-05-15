Sanidad confirma que el español positivo de hantavirus está "casi asintomático": "La evolución es buena"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el ciudadano español, positivo en hantavirus, que está aislado en el hospital Gómez Ulla, se encuentra "mejor", está "casi asintomático" y está teniendo "una evolución buena".

Así lo ha dicho en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, en la que ha mostrado "prudencia" hasta que la prueba PCR dé un resultado negativo y se vea la evolución de este hombre de 70 años que guarda cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, junto a los otros 13 españoles pasajeros del crucero 'Hondius', donde se produjo un brote de hantavirus que ha causado tres muertos y casi una decena de personas contagiadas.

En relación a estos 13 ciudadanos, la ministra ha insistido en que hay que ver su evolución día a día y ha confirmado en que a partir del día 28 si mantienen ese negativo en las PCR (y ya sería la cuarta prueba negativa) Sanidad reevaluaría su situación para ver la posibilidad de continuar con la cuarentena en sus domicilios con seguimiento médico continuado.

Además, todas las personas españolas que han resultado negativas en hantavirus, tanto las mujeres que permanecen ingresadas en Barcelona y Alicante como esos 13 pasajeros, podrán recibir visitas a partir de la semana que viene si una nueva PCR vuelve a confirmar su negativo.