España bate un nuevo récord de trasplantes con 39 donantes de órganos en 48 horas

España ha marcado un nuevo récord en trasplantes. En solo 48 horas, un total de 39 personas donaron sus órganos a 75 pacientes. Una actividad sólo comparable a la del anterior máximo, en 2024, cuando se realizaron 48 trasplantes en 24 horas de 19 donantes fallecidos.

En concreto, y según ha informado la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), entre el 24 y el 25 de marzo pasados, coincidiendo con el Día Nacional del Trasplante, 34 familias aceptaron donar los órganos de un ser querido fallecido y otras cinco personas lo hicieron en vida.

De los 75 pacientes que salvaron o mejoraron la calidad de sus vidas gracias a la donación, 49 fueron trasplantes renales, 14 hepáticos, ocho pulmonares, dos cardiacos y uno de páncreas-riñón. En este nuevo récord se involucraron hasta 46 hospitales de 10 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.

Entre las personas trasplantadas se encontraban cuatro pacientes incluidos en el Plan Nacional de Acceso al Trasplante de pacientes Hiperinmunizados de la ONT, personas con grandes dificultades para trasplantarse por sus características inmunológicas.

Cinco aviones privados fueron precisos para el transporte de órganos y equipos de trasplante, con la implicación de los aeropuertos de Badajoz, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza.

España encadena ya más de tres décadas como líder mundial: en 2025, realizó 6.334 trasplantes de órganos, lo que supone una tasa de 129 trasplantes por millón de población. En total, 2.547 personas donaron sus órganos tras fallecer y 408 lo hicieron en vida.

Sin embargo, la ONT recuerda que, cada día, más de 5.000 personas esperan un órgano.