La Comunitat Valenciana es la región líder en trasplantes con la tasa de donación más elevada del mundo

María murió de repente. Tenía 12 años y sufrió un derrame cerebral. Después de unas horas en la UCI, los médicos le comunicaron a la familia que no tenía posibilidades. “Me dijeron que estaba en muerte cerebral”, relata Carmen Rodríguez, la madre de María. “Y, con mucho tacto, me expresaron el favor que podríamos hacer donando los órganos”.

“Con mucho tacto, me expresaron el favor que podríamos hacer donando los órganos“

Y así lo hicieron. Donaron el hígado, los riñones, el corazón… y los ojos. Carmen recuerda una conversación que tuvo con su hija poco antes de morir. “Me dijo: ‘mamá, si me pasa algo, mis ojos los das, porque tiene que ser muy malo no poder ver tantas cosas bonitas que hay en este mundo’. Así que cuando me pidieron los órganos, aquella charla acudió a mi cabeza”.

“Fue una decisión compartida (…) era una mujer generosa y solidaria“

Cristina Guisasola perdió a su madre, también de forma repentina. La familia reflexionó y donaron los dos pulmones, y el riñón, entre otros órganos. “Aunque no lo habíamos hablado explícitamente con ella”, cuenta Cristina, “tanto mi padre como mis hermanas pensamos que, por la forma de ser de ella, una mujer muy generosa, solidaria… seguro que quería ayudar a otras personas. Así que fue una decisión compartida”.

01.02 min Se realiza en España el primer trasplante parcial de corazón en Europa a una bebé menor de un año

Trabajo en equipo y contrarreloj En el mundo, de cada 100 personas que necesitan un trasplante, tan solo 10 lo consiguen. El resto muere en lista de espera. Una estadística que pone en valor, en primer lugar, a las familias que dan el paso. “No fue una decisión fácil, porque la pérdida de nuestra madre fue muy súbita y no nos dio tiempo a prepararnos”, recuerda Cristina. “Pese a ello, llegamos a una conclusión de forma serena y muy consciente porque vinieron a hablar con nosotros, nos explicaron todo con mucho respeto y nos dieron tiempo para reflexionar”. “Los coordinadores de trasplantes (…) se aproximan a la familia y hacen el mantenimiento“ El trasplante es un trabajo en cadena y contrarreloj, que empieza en las familias y se activa con los coordinadores de trasplantes. “Son aquellos que detectan, que se aproximan a la familia, que hacen el mantenimiento”, explica Rafa Badenes, coordinador autonómico de trasplantes de la Comunitat Valenciana. “Además, ven cuáles son las posibilidades de trasplante, buscan cuáles son los receptores más adecuados para esos órganos”. El proceso continúa con los equipos médicos que hacen la extracción y el implante. En medio, otros estamentos también realizan labores decisivas, como la enfermería, el transporte o la limpieza… son fundamentales en un engranaje que no puede fallar: cuando a un enfermo se le mete en lista de espera es porque se han agotado los tratamientos previos. ““

La Comunitat Valenciana, líder en trasplantes La Comunitat Valenciana fue la más solidaria de España en 2025: exportó 210 órganos a otras autonomías. El año pasado en la sanidad valenciana se realizaron 689 trasplantes, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior (696). Por tipo de trasplantes, la Comunitat marcó en 2025 un récord histórico de los renales (433, son 31 más que el ejercicio anterior) y de los cardíacos (49, dos más que en 2024). En general, la Comunitat tiene una tasa de 57,2 trasplantes por cada millón de habitantes, frente a la del 51,9 del conjunto de España, la del 45,5 en Catalunya, la del 41,2 en la Comunidad de Madrid o la del 24,2 de media en la Unión Europea. “Aquí tenemos unas cifras alrededor del 90% de positividad“ “En países donde se supone que son muy avanzados en el tema del respecto al cuerpo humano, como Países Bajos o Bélgica, estamos hablando de cifras del 50% de negativas”, explica Rafa Badenes. “Aquí tenemos unas cifras alrededor del 90% de positividad”. Además, la Comunitat Valenciana es la región de más de cinco millones de habitantes con la tasa más elevada de donación de todo el mundo, con una media de edad de 61 años, mientras los menores de 44 solo representan el 12% del total. En cuanto al intercambio de órganos entre comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana tiene el saldo más positivo, con 210 exportados y 84 recibidos en 2025, frente a los más de 300 recibidos tanto por Madrid como por Catalunya. En todo el mundo, de cada 100 personas que necesitan un trasplante, tan solo 10 lo consiguen. El resto, muere en lista de espera JCCM JCCM / EUROPA PRESS

Récord de donantes fallecidos Por tipo de donación, en 2025 hubo 311 donantes fallecidos, con una subida del 2% respecto al año anterior. Por hospitales, el Clínico y la Fe de València lideraron el ranking autonómico con 42 y 40 donantes fallecidos, respectivamente. La donación en asistolia (es decir, de fallecidos por paro cardiorrespiratorio irreversible y no por muerte cerebral), con un total de 174 donantes en 2025, ya supone el 57% del total de los donantes en la Comunitat. En el corazón de la Organización Nacional de Trasplantes: "Nuestro objetivo es salvar el mayor número de vidas" Otras cifras demuestran la eficacia del trabajo en trasplantes en la Comunitat. A lo largo de 2025 se realizaron 95 salidas ECMO móvil para donación de asistolia controlada, incluidas en cardíaca, por parte de La Fe, el Clínico y el Hospital Doctor Balmis de Alicante. Según la Conselleria de Sanitat, la Comunitat es de las pocas regiones del mundo donde todos los procedimientos de donación en asistolia controlada se hacen con preservación abdominal normotérmica. A su vez, durante el año pasado se reimplantó el programa de donación en asistolia no controlada. Por su parte, el año pasado hubo 29 trasplantes de donante vivo, más del doble que en 2024 (14), 16 de ellas en el Hospital La Fe de València. La Fe es el primer hospital de España en número de trasplantes hepáticos y cardíacos, y el tercero en pulmonares. En 2025 hubo un récord de 311 donantes fallecidos, con una subida del 2% respecto al año anterior CONSEJERÍA DE SANIDAD EUROPA PRESS